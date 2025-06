Crna Gora domaćin WPL Samita 2025

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore i globalna mreža političarki – Women Political Leaders (WPL) zvanično su potpisale sporazum kojim je potvrđeno da će Crna Gora biti domaćin ovogodišnjeg prestižnog WPL Samita, saopšteno je iz crnogorskog parlamenta.

Kako se navodi, WPL Samit će biti održan u Podgorici, od 28. do 30. septembra, i to je prvi put da se organizuje na prostoru Zapadnog Balkana.

„Odluka o održavanju WPL Samita u Crnoj Gori rezultat je intenzivne i posvećene međunarodne aktivnosti potpredsjednice Skupštine Zdenke Popović, koja je u proteklom periodu imala zapaženo učešće na ključnim međunarodnim događajima, gdje je aktivno promovisala potencijale Crne Gore i važnost osnaživanja žena u politici“, kaže se u saopštenju parlamenta.

Dodaje se da je ključnu ulogu u procesu imala i uspješna zvanična posjeta predsjednice i osnivačice WPL-a Silvane Koh Merin Crnoj Gori, tokom koje su održani sastanci sa Ženskim klubom crnogorske Skupštine i najvišim državnim zvaničnicima.

Koh Merin je kazala da je organizacija WPL Samita značajan korak u globalnom prepoznavah Crne Gore i njenih napora u promociji uloge žena u političkom i javnom životu.

„Ovo je priznanje Crnoj Gori i njenim naporima na unapređenju rodne ravnopravnosti i jačanju uloge žena u političkom i javnom životu“, dodala je Koh Merin.

Popović je rekla da organizacija WPL Samita 2025. u Crnoj Gori predstavlja jedinstvenu priliku za jačanje međunarodnog ugleda naše države, promociju evropskih vrijednosti i osnaživanje glasova žena liderki iz cijelog svijeta.

Kako je istakla, to je istorijski trenutak ne samo za Crnu Goru, već i za sve žene koje se bore za jednakost i ravnopravnost na svim nivoima odlučivanja.

Popović je ocijenila da je od izuzetnog značaja i za turizam činjenica da će veliki broj zvaničnika boraviti u Crnoj Gori, što će doprinijeti jačanju međunarodne prepoznatljivosti Crne Gore i otvariti nove mogućnosti za saradnju u oblasti turizma.

WPL je globalna mreža žena koje obavljaju najviše političke funkcije – predsjednice država, premijerke, ministarke, poslanice, predsjednice parlamenata, ambasadorke i gradonačelnice.

Osnovana s ciljem povećanja broja i uticaja žena u politici širom svijeta, WPL predstavlja jedinstvenu platformu za razmjenu znanja, iskustava i liderstva na globalnom nivou.

Samit je do sada organizovan u saradnji sa parlamentima i vladinim institucijama širom svijeta – u Africi (Ruanda, Komisija Afričke unije u Etiopiji), Americi (Meksiko), na Bliskom istoku (Jordan), u Aziji i Pacifiku (Japan), kao i u Evropi (Island, Litvanija, Belgija, Grčka i Evropski parlament).

Iz Skupštine su kazali da će Samit WPL 2025. u Podgorici okupiti više od 150 vodećih političarki iz cijelog svijeta koje će razgovarati o ključnim izazovima savremenog društva, jačanju rodne ravnopravnosti i unapređenju ženskog političkog liderstva.

„Samit će poslužiti kao prostor za dijalog, inspiraciju i kreiranje konkretnih rješenja, s fokusom na održivi razvoj, mir i bezbjednost, digitalnu transformaciju i osnaživanje mladih liderki“, navodi se u saopštenju.

