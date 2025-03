Crna Gora dobija moderan Zakon o Vladi u skladu sa EU standardima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora dobiće moderan Zakon o Vladi, u skladu sa standardima Evropske unije (EU), poručili su iz Ministarstva javne uprave (MJU) i dodali da očekuju da će taj pravni akt biti usvojen u kratkom roku.

Iz tog Vladinog resora su kazali da već duže vrijeme posvećeno rade na pripremi što kvalitetnijeg teksta Zakona o Vladi.

Iz MJU su podsjetili da je radno tijelo za pripremu Predloga zakona o Vladi pripremilo Nacrt zakona sa kojim se Vlada upoznala u julu 2022, a koji je na javnoj raspravi bio od 21. septembra te godine.

Tekst Zakona, kako su kazali, unaprijeđen je komentarima dobijenim sa javne rasprave, kao i komentarima nadležnih organa tokom sprovedenih dodatnih međuresorskih konsultacija, kao i komentarima SIGMA-e.

„Nakon toga Nacrt zakona je dostavljen Evropskoj komisiji (EK), a zatim i Venecijanskoj komisiji (VK), koja je na plenarnom zasijedanju u oktobru 2023. godine usvojila mišljenje o Nacrtu zakona, sa pozitivnom ocjenom i određenim sugestijama i preporukama za dalje poboljšanje”, navodi se u saopštenju.

Iz MJU su rekli da su u decembru 2023. godine organizovali okrugli sto pod nazivom „Zakon o Vladi – otvorena pitanja”.

„Nakon dobijenih komentara sa okruglog stola, Nacrt zakona je unaprijeđen, kao i prethodno nakon sugestija VK. U saradnji sa Kancelarijom Savjeta Evrope u Crnoj Gori, tekst zakona usklađen je sa GRECO preporukama”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, poslije svih tih aktivnosti, tekst zakona ponovo usaglašen sa nadležnim organima, a zatim dostavljen EK.

“Imajući u vidu nedoumice koje su se javile povodom nepostojanja odredaba koje regulišu rad Vlade nakon prestanka njenog mandata, odnosno tehničkog mandata, naglašavamo da je MJU predlagalo ova rješenja zajedno sa radnom grupom, a takav stav i potvrdilo dostavljanjem zakonskog teksta sa ovom odredbom VK”, kaže se u saopštenju.

Međutim, kako su rekli iz MJU, u finalnoj fazi usaglašavanja zakona sa nadležnim organima odredba koja se tiče tehničkog mandata brisana je, iz razloga što im je kontinuirano ukazivano da se to pitanje ne može uređivati zakonom i da takvo zakonsko rješenje nije u skladu sa Ustavom.

Oni su kazali da je Nacrtom zakona o Vladi propisano da Vlada može imati najviše 18 ministara za upravne oblasti, s tim da su prepoznate upravne oblasti koje se ne mogu spajati sa drugim upravnim oblastima.

„Međutim, osim sedam prepoznatih upravnih oblasti, Vlada, u skladu sa pravcima razvoja Crne Gore i ekspozeom mandatara za sastav Vlade, može imati još 11 upravnih oblasti u skladu sa svojim politikama”, navodi se u saopštenju.

Iz MJU su rekli da je maksimalni broj resora u Vladi sa 15 na 18 povećan u skladu sa mišljenjem VK.

„Prelaznim i završnim odredbama propisano je da će se odredbe zakona, koje se odnose na sastav Vlade, primjenjivati narednog dana od dana proglašenja konačnih rezultata prvih narednih parlamentarnih izbora”, naveli su iz Ministarstva.

Takvo zakonsko rješenje, kako su kazali, usklađeno je sa mišljenjem VK i ustavnim načelom zabrane povratnog dejstva zakona.

„Što se tiče davanja definicije “hitnog slučaja” u kojem se može održati telefonska sjednica Vlade, ali i bilo kog drugog kolegijalnog organa, stava smo da bi takav pristup u praksi mogao izazvati probleme”, navodi se u saopštenju.

Iz MJU su rekli da ne postoji način da se bilo kojim zakonom predvide svi hitni slučajevi, pogotovo u vrijeme kada se svijet i tehologija suočavaju sa ubrzanim razvojem i transformacijom.

„MJU očekuje da će zakon o Vladi biti usvojen u kratkom roku, ali takođe naglašava da nije realno za očekivati, a isto nije moguće ni sa aspekta pravne teorije i prakse, da se jednim propisom predvide i riješe svi problemi u konkretnoj oblasti”, kaže se u saopštenju.

