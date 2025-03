Crna Gora da ostane fokusirana na vladavinu prava

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, da bi privremeno zatvorila sva pregovaračka poglavlja do kraja naredne godine, mora da ostane fokusirana na vladavinu prava i sprovodi usvojene reforme.

To je poručeno danas na otvaranju sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije (EK) u Podgorici.

Direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnom direktoratu za susjedstvo i pregovore o proširenju EK Valentina Superti kazala je u video poruci da je proširenje opet na dnevnom redu EU i da Crna Gora treba da iskoristi tu priliku.

Ona je rekla da je Crna Gora uspješna priča u proširenju EU i da može da služi kao primjer i inspiracija za cijeli region, ističući da je proces proširenja u potpunosti zasnovan na zaslugama.

Superti je ocijenila da je Crna Gora postavila izuzetno ambiciozan politički cilj da privremeno zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja naredne godine.

“Kako biste uspjeli u ovoj istorijskoj misiji nemamo vremena za gubljenje. Važno je da Crna Gora ostane, u političkom smislu, fokusirana na vladavinu prava”, smatra Superti.

Prema njenim riječima, sprovođenje usvojenih reformi od ključnog je značaja u ovoj fazi pristupanja.

“Još važnije, potreban je širi politički konsenzus po pitanju svih reformi vezano za EU. Jedinstvo i fokus su jedini način da se ispune sva mjerila za zatvaranje poglavlja”, poručila je Superti.

Ona je kazala da je nedavna odluka Crne Gore da doda još država na spisak bezviznog režima znak smanjenja kredibilnosti zemlje da do kraja sledeće godine ispuni zacrtani cilj.

“Crna Gora ne treba da dodaje nove države na svoju bezviznu listu i treba da pokazuje napredak u skladu sa mjerilima za poglavlje 24, kao i posvećenost usvojenoj Reformskoj agenda”, istakla je Superti.

Ona je podsjetila da je komesarka za proširenje Marta Kos ohrabrila sve političke aktere da se ujedine i prevaziđu krizu koja je uslijedila nakon donošenja odluke o prestanku mandata sudiji Ustavnog suda.

Kako je navela Superti, Crna Gora treba da izmijeni i dopuni svoj postojeći pravni okvir i usvoji poseban zakonski propis kojim bi, između ostalog, bili definisani kriterijumi za penzionisanje sudija i tužioca, što treba da bude u skladu sa evropskim standardima.

Ona je rekla da je Crna Gora već uložila dosta napora na tehničkom i političkom nivou, ali da nema vremena za gubljenje i da država ne može da dozvoli sebi ni najmanji pogrešan korak.

Šefica Jedinice B4 za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu u Generalnom direktoratu za proširenje i Istočno susjedstvo Barbara Hesus Žimeno kazala je da je Crna Gora došla do važnog koraka u pristupanju EU usvajanjem i primjenom velikog broja reformi.

Ona je ukazala da završna mjerila za poglavlja 23 i 24 osnova za pristupanje Crne Gore EU.

“Crna Gora mora da se fokusira na buduće korake posebno u kontekstu ispunjavanja mjertila iz poglavlja 23 i 24”, navela je Hesus Žimeno.

Ona je kazala da je Crna Gora ostvarila dobar napredak u poglavlju 23, odnosno po pitanju reforme pravosuđa, slobode govora, medijskih sloboda, ističući naročito važnim izbor novog predsjednika Vrhovnog suda.

Hesus Žimeno je pozdravila i dobar napredak ostvaren u poglavlju 24, osnosno u borbi protiv organizovanog kriminala i upravljanju migracijama.

Ona je kazala da, u kontektu borbe protiv orgaizovanog kriminala i korupcije, Crna Gora treba da jača kapacitete pravosudnih institucija, posebno Višeg suda.

“Očekujemo od Crne Gore da se odmah pozabavi svim relevantim preporukama EK i VK, kao i drugih relevantnih međunarodnih tijela, i ohrabrujemo je da nastavi korake u cilju zaštite osnovnih prava, kao i da osigura potpunu nezavisnost svih tijela, kao što nalaže EU”, navela je Hesus Žimeno.

Ona je naglasila da, prije usvajanja legislativnih reformi, Crna Gora treba da se konsultuje sa EU.

Hesus Žimeno je pozdravila potpisivanje sporazuma koji između lidera Pokreta Evropa sad i opozicije, a koji je, kako je navela, sledeći korak ka izboru novog sudije Ustavnog suda, kako bi mogli nastaviti sa reformama.

Glavni pregovarač Crne Gore sa EU Predrag Zenović kazao da je u prethodnoj godini Crna Gora postigla najveći uspjeh do sada na evropskom putu.

On je podsjetio da je Crna Gora dobila pozitivan Izvještaj o ispunjenju privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 (IBAR), završna mjerila u tim poglavljima, i prvi put ostvarila dobar napredak u poglavlju 24.

Kako je rekao, da IBAR nije bio sam po sebi cilj, već motivator daljih reformi, najbolje potvrđuje činjenica da je nakon više neuspjelih pokušaja izabrana predsjednica Vrhovnog suda, čime je ispunjen jedan od ključnih preduslova za jačanje stabilnosti i efikasnosti pravosudnog sistema.

Unapređenje strateškog i normativnog okvira, imenovanje ključnih nosilaca pravosudnih funkcija i jačanje bilansa rezultata u značajnim oblastima su, prema riječima Zenovića doprinijeli obnovi provjerenja građana u pravosudni sistem.

“Iako su postignuti rezultati ohrabrujući, svjesni smo da reforme nijesu završene i da nas očekuju izazovi poput jačanja kapaciteta za rješavanje pitanja dugotrajnosti sudskih postupaka i uspostavljanje održivog, konsolidovanog bilansa rezultata, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije”, rekao je Zenović.

Kako je dodao, prethodna godina pokazala je i da crnogorska politička scena ima kapaciteta za konstruktivan dijalog i saradnju između svih relevantnih aktera.

“Želim poslati snažnu poruku da sa istom posvećenošću kojom smo pristupili donošenju zakona važnih za pravosudne reforme, pristupimo i rješavanju političke krize koja je nastupila nakon prestanka funkcije jedne od sudija Ustavnog suda”, naveo je Zenović.

On je kazao da ohrabruje vijest o postignutom dogovoru između vlasti i opozicije o traženju mišljenja VK.

“Ovaj sporazum, postignut uz značajnu podršku evropskih partnera, predstavlja korak ka normalizaciji političke situacije i ponovnom uspostavljanju pune funkcionalnosti Skupštine, uz jasno preuzetu obavezu svih aktera da doprinesu stabilnosti, institucionalnom dijalogu i vrate se legislativnom dijelu evropske agende”, rekao je Zenović.

On je kazao da su, pored navedenog, pred Crnom Gorom još dva pitanja koja će staviti na test demorkatski kapacitet i političku zrelost – pitanje izborne reforme i izmjene Ustava u skladu sa preoprukama GRECO i VK.

Zenović je istakao da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala zauzima centralno mjesto na agendi.

“Rezultati koje je ostvarilo Specijalno državno tužilaštvo ohrabruju, ali napredak u ovoj oblasti neće stati na postignutom”, poručio je Zenović.

On je istakao da teže da unaprijede stanje ljudskih prava u Crnoj Gori, i da su fokusirani na implementaciju zakona koji će omogućiti punu zaštitu prava ranjivih kategorija.

Kada je riječ o viznoj politici, Zenović je kazao da Crna Gora razumije važnost postepenog usklađivanja sa politikom EU, tražeći put održivosti i ublažavanju negativnih ekonomskih posledica koje bi uklanjanje određenih zemlja sa liste bezviznog režima moglo imati na turizam i priliv stranih investicija.

On je poručio da je Crna Gora potpuno posvećena evropskoj perspektivi i da će svoje kapacitete usmjeriti na ispunjavanje završnih mjerila, kao i na obaveze iz Reformske agende, kako bi uspješno zatvorila sva poglavlja i postala članica EU do 2028. godine

“Iako su rokovi ambiciozni, uvjereni smo da ćemo uz zajedničke napore svih resora, društvenih i političkih aktera, kao i međunarodnih partnera, uspješno ići ka evropskoj budućnosti”, istakao je Zenović.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica kazao je da pravni sistem Crne Gore prolazi kroz suštinsku, kvalitativnu transformaciju u sklopu harmonizacije sa pravnom tekovinom EU.

Kako je naveo, u prethodnoj godini reformisano je pravosudno, antikorupcijsko i medijsko zakonodavstvo, a uspostavljen je novi strateški okvir za borbu protiv korupcije.

“Institucije koje su zadužene za sprovođenje zakona ostvaruju značajne rezulate, posebno u borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala”, naveo je Koprivica.

On je kazao da su Crnoj Gori prijeko potrebni politički dijalog o izbornoj reformi, dalja dogradnja zakonodavstva, stvaranje boljih uslova za efikasan rad pravosuđa, unapređenje položaja nosilaca pravosudnih funkcija, unapređenje kapaciteta Agencije za sprečavanje korupcije.

“Za dovršetak istorijskog zadatka – punopravnog članstva Crne Gore u EU, potrebno je sadejstvo svih društvenih činilica i da nastavimo ovaj proces u atmosferi društvenog i političkog dijaloga. Uvjeren sam da na tom polju stvaramo pouzdane pretpostavke”, rekao je Koprivica.

