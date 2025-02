Crna Gora cijeni napore pape Franja u jačanju međureligijskog dijaloga

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao multietnička i multikonfesionalna država, cijeni napore pape Franja u jačanju međureligijskog dijaloga i tolerancije, kazao je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.

Ivanović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, to rekao u razgovoru sa apostolskim nuncijem u Crnoj Gori, sa sjedištem u Sarajevu, Fransisom Asisijem Ćulikatom.

Navodi se da su Ivanović i Ćulikat razgovarali o zdravstvenom stanju pape Franja, koji je hospitalizovan u Rimu zbog respiratorne infekcije.

Ćulikat je zahvalio Ivanoviću na brizi i podršci i dodao da u Vatikanu cijene molitve i dobre želje koje stižu iz Crne Gore i cijelog svijeta za oporavak pape Franja.

Na sastanku je istaknuto da papa Franjo ima ključnu ulogu u promovisanju mira, pravde i jednakosti među ljudima.

„Ivanović je naglasio da Crna Gora, kao multietnička, multikonfesionalna i multikulturalna država, visoko cijeni napore pape Franja u jačanju međureligijskog dijaloga i tolerancije“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sastanku je razgovarano o dosadašnjim koracima u razvoju odnosa između Crne Gore i Svete Stolice, kao i o budućim pravcima saradnje.

Navodi se da su Ivanović i Ćulikat razgovarali i o inicijativi za otvaranje rezidentne Papske nuncijature u Crnoj Gori.

Ocijenjeno je da će taj korak dodatno osnažiti međudržavne odnose i unaprijediti saradnju na svim nivoima.

Ivanović je potvrdio da je Crna Gora spremna za pružanje neophodne podrške u realizaciji te inicijative.

On je zahvalio Svetoj Stolici na kontinuiranoj podršci Crnoj Gori u ostvarivanju njenih strateških vanjskopolitičkih ciljeva, posebno u kontekstu evropske integracije.

Kako je naglasio Ivanović, važan je nastavak zajedničkih napora u promovisanju univerzalnih vrijednosti, pravde i ljudskih prava.

„Ivanović je posebno naglasio posvećenost Crne Gore punoj valorizaciji duhovne i kulturne tradicije svih vjerskih zajednica, što doprinosi očuvanju međuetničkog i međureligijkog sklada i tolerancije“, kaže se u saopštenju.

Ćulikat je rekao da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom i dinamikom političkog dijaloga između Crne Gore i Svete Stolice.

On je zahvalio Ivanoviću na posvećenosti očuvanju i daljem razvoju odnosa, posebno kroz rješavanje svih pitanja od zajedničkog interesa, ističući posebno njegov doprinos otvaranju rezidentne nuncijature u Crnoj Gori.

„Ćulikat je pohvalio napredak Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji“, kaže se u saopštenju.

