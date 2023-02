Crna Gora će se brzo vratiti na civilizacijski kolosjek

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će se, nakon predsjedničkih i očekivanih skorih parlamentarnih izbora, brzo vratiti na civilizacijski kolosjek, sa kojeg je prije dvije i po godine skrenula, ocijenio je predsjednik Socijaldemokrata Damir Šehović.

On je, tokom poslednjeg dana posjete Vašingtonu, poručio da demokratija, poštovanje ljudskih prava, ali i saradnja u cilju očuvanja mira i kolektivne bezbjednosti nemaju alternativu.

“Crna Gora kao mala država velike istorije svim tim procesima mora pružati važan doprinos, za šta je potreban uslov očuvanje trajnog savezništva sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koje s pravom mora biti tretirano jednim od najvažnijih spoljno-političkih prioriteta”, rekao je Šehović.

On je dodao da su u brojnim kontaktima koje su kao članovi delegacije imali sa predstavnicima američkog Kongresa i Senata, kao i gostima na Molitvenom doručku, redovno isticali zadovoljstvo zbog toga što je Crna Gora pristupanjem NATO alijansi iskazala jasnu namjeru da se kao društvo trajno veže za zapadni sistem demokratskih vrijednosti.

“Ali smo takođe podijelili nemalu zabrinutost zbog činjenice da su nakon političkih promjena iz 2020. godine, upravo te evroatlantske vrijednosti suštinski dovedene u pitanje, uz konstantno nastojanje da se ispravno postavljen ideološki okvir u državi zamijeni svojim antipodom”, istakao je Šehović.

On je kazao da očekuje da će se nakon već raspisanih predsjedničkih i očekivanih skorih parlamentarnih izbora, Crna Gora brzo vratiti na evropski, građanski, odnosno na civilizacijski kolosjek, sa kojeg je, kako je rekao, u prethodne dvije i po godine skrenula.

“Posjeta Vašingtonu nas je učvrstila u uvjerenju da će svi koji svoju politiku zasnivaju na takvoj progresivnoj programskoj platformi imati punu podršku SAD-a, ali i svih ostalih partnerskih država”, zaključio je Šehović.

Šehović je u Vašingtonu prisustvovao 71. Molitvenom doručku koji je ove godine okupio političke lidere iz oko 90 zemalja svijeta, a čiji domaćin je bio predsjednik SAD-a Džo Bajden.

