Crna Gora bi do kraja godine mogla da zatvori devet poglavlja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bi, do kraja ove godine, mogla da zatvori osam ili devet pregovaračkih poglavlja, ocijenjeno je na sastanku premijera Milojka Spajića i ministra vanjskih poslova Mađarske Petera Sijarta.

Kako je saopšteno iz Vlade, na sastanku je poručeno da će prioritet tokom mađarskog predsjedavanja Evropskom unijom (EU) biti proces proširenja.

Navodi se da je prvi cilj da Crna Gora do juna dobije Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), kako bi se stvorio prostor da konačno dođe i do zatvaranja određenih poglavlja.

„Ovo je izuzetno važno i zbog čitave administracije, jer će svi osjetiti da smo napravili ogroman korak naprijed u procesu pristupanja”, rekao je Spajić.

Kako je naveo, dodatan impuls da svi rade znatno jače na EU agendi daće “sjajna dinamika kroz dobijanje IBAR-a i zatvaranje poglavlja”.

Spajić je zahvalio za veliku podršku koju Mađarska daje u procesu integracija Crne Gore u EU.

Sijarto je, kako je saopšteno, istakao da Crna Gora ima odlične preduslove da bude prva naredna članica EU, ukazujući na to da je ona već dio NATO-a i koristi EUR kao valutu.

„Pružićemo maksimum kako bi pomogli u pregovorima, a tokom našeg predsjedavanja želimo da budemo koncentrisani na proces proširenja. Vidimo da je Crna Gora ušla u reformske procese i svjesni smo da je za to potrebno vrijeme, ali možete računati na nastavak u pružanju podrške i na ekspertskom nivou“, kazao je Sijarto.

U saopštenju Vlade se navodi da je tokom razgovora konstatovano da je ekonomska saradnja izuzetno važna za dodatan razvoj odnosa, a naglašeno je da postoji potencijal da se ona unaprijedi u više oblasti.

Ukazano je na važnost direktne saradnje između Vlada Crne Gore i Mađarske, a posebno u izgradnji infrastrukture.

“Saobraćajna povezanost omogućiće i dolazak većeg broja turista iz Mađarske”, rekao je Sijarto, dodajući da je Crna Gora vrlo popularna među mađarskim građanima.

Na sastanku je ocijenjeno da će od velike pomoći biti i dogovoreno jačanje direktne avio povezanosti Podgorice i Budimpešte.

Zaključeno je da više mađarskih kompanija sa velikim uspjehom posluje u Crnoj Gori i da će Vlada uraditi sve da dodatno poboljša biznis ambijent i ukloni sve barijere.

