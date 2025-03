Ćorović: Nećemo dozvoliti rušenje džamije na Koniku

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) neće dozvoliti rušenje džamije Husein Kovač na Koniku, poručio je poslanik te partije Jasmin Ćorović, navodeći da će tražiti da se uđe u postupak legalizacije tog objekta.

Ćorović je na Fejsbuku /Facebook/ naveo da rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine o rušenju džamije na Koniku vidi kao lošu poruku onih koji su promijenili vlast upravo uz parolu “ne damo svetinje”.

Prema njegovim riječima, radi se o neprincipijelnom i nedobronamjernom stavu.

“Neprincipijelan je iz razloga što je ova Vlada napravljena na temeljima bunta dijela građana i otpora upravo ataku na svetinje”, kazao je Ćorović.

Kako je rekao, sada se postavlja pitanje diskriminacije svetinja.

“Da li su sve svetinje u Crnoj Gori – svetinje ili nijesu? Ako nijesu onda zaista imamo problem sa jednim nedobronamjernim stavom kojem ćemo se mi u BS-u sigurno suprotstaviti”, naveo je Ćorović.

On je poručio da se ne može jednoj vjerskoj zajednici davati i “šakom i kapom”, a drugoj oduzimati i ono što ima.

“Slati ovakve poruke, posebno u Ramazanu, svetom mjesecu za muslimane, ne bi trebalo da bude praksa kojom ćemo se služiti”, kazao je Ćorović.

On je rekao da u Crnoj Gori postoji na stotine nelegalnih objekata, gdje je dozvoljavana svakojaka gradnja, nadogradnja i ugradnja, “a jedino smeta džamija na Koniku, koja je vjerski i moralni svetionik ljudi iz tog naselja”.

“Poručujemo građanima Konika, ali i ukupnoj crnogorskoj javnosti da se džamija na Koniku neće rušiti i da BS to neće dozvoliti. Tražićemo da se uđe u postupak legalizacije tog objekta”, naveo je Ćorović.

On smatra da je to jedino ispravno i mogućerješenje, gdje niko neće biti na gubitku, ni država, a ni mještani i vjernici sa Konika.

