Čobaj predao akreditivna pisma

Podgorica, (MINA) – Novoimenovani ambasador Crne Gore na Kosovu Bernard Čobaj predao je akreditivna pisma kosovskoj predsjednici Vjosi Osmani, čime je zvanično stupio na dužnost, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

U saopštenju se navodi da su Čobaj i Osmani ocijenili da dvije države njeguju prijateljske, dobrosusjedske odnose, utemeljene na zajedničkim, evroatlantskim vrijednostima.

Osmani je čestitala Čobaju stupanje na dužnost i istakla važnost očuvanja i razvoja dobrosusjedskih odnosa između Crne Gore i Kosova, zasnovanih na principima međusobnog poštovanja i potvrdila spremnost za dodatno unaprjeđenje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Čobaj je naglasio da će, tokom mandata, raditi na dodatnom snaženju saradnje, intenziviranju političkih kontakata i razvoju sveukupnih, bilateralnih veza Crne Gore i Kosova.

“Obostrano je ocijenjeno da postoje brojne mogućnosti za jačanje međudržavnih odnosa, uz spremnost da se, kroz zajednički angažman afirmišu postojeće i pokrenu nove inicijative za saradnju”, kaže se u saopštenju.

