CNP i CKB potpisali ugovor o partnerstvu

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko narodno pozorište (CNP) i Crnogorska komercijalna banka (CKB) potpisali su danas ugovor o partnerstvu, udruživši snage u podršci crnogorskoj kulturi i umjetnosti.

To partnerstvo, kako su naveli, donosi stabilan oslonac nacionalnom teatru i potvrđuje značaj ulaganja u umjetnost kao temelj društvenog razvoja.

Direktor CNP-a, Ilija Subotić, istakao je da potpisivanjem ovog ugovora CNP i CKB dijele zajedničku posvećenost unapređenju pozorišne djelatnosti i prepoznaju postignuća nacionalnog teatra u oblasti afirmacije scenske umjetnosti i produkcije djela visokih umjetničkih dometa.

„Na taj način CKB, kao društveno odgovorna kompanija, pomaže ostvarivanju javnog interesa u kulturi sa statusom ponosnog prijatelja nacionalnog teatra u ovoj godini“, naveo je Subotića.

On je naglasio da ga posebno raduje činjenica da partnerstvo sa CKB počinje u susret premijeri predstave „Princeza Ksenija od Crne Gore“.

„Predstojećom premijerom CNP pokazuje da nastavlja kvalitetnu pozorišnu produkciju, koja je karakterisala i prethodnu jubilarnu 70. sezonu u kojoj smo imali šest premijera, dok su od početka 71. sezone do sada već realizovane dvije nove, uspješne produkcije, ističući značaj ovog partnerstva“, naveo je Subotić.

Predsjednik Upravnog odbora CKB-a, Tamaš Kamaraši, naglasio je da ovo partnerstvo ima poseban značaj za tu finansijsku instituciju.

„CKB i CNP – dvije institucije, dva brenda, dvije priče koje idu jedna uz drugu. Najveća banka u Crnoj Gori i najznačajnija kulturna institucija u zemlji“, naveo je Kamaraši.

On je dodao da ga takođe raduje činjenica da partnerstvo počinje obnovljenom predstavom „Princeza Ksenija od Crne Gore“.

„Raduje nas što ga započinjemo obnovljenom predstavom „Princeza Ksenija od Crne Gore“, koja je posvećena ženi koja je svojim znanjem, talentom i vizijom bila ispred svog vremena. Upravo takve priče treba da slavimo i podržimo – priče koje nas uče i inspirišu“, rekao je Kamaraši.

On je kazao da je repertoar CNP-a prostor gdje prošlost i sadašnjost razgovaraju, gdje klasici dobijaju novo značenje, a savremeni autori otvaraju važne teme.

Kamaraši je istakao da je uloga CKB-a u crnogorskom društvu šira od finasijske.

Prema njegovim riječima, CKB je banka ljudi i za ljude i njena uloga nije samo finansijska, već i društvena.

„Podržavamo ne samo umjetnost i kulturu, već i sport, volonterizam, zelenu agendu, obrazovanje… Sve one koji svojim radom i strašću mijenjaju zajednicu na bolje”, rekao je Kamaraši.

On je kazao da biti najveći ne znači samo imati brojke na svojoj strani.

“Znači biti odgovoran prema zajednici u kojoj živimo, u kojoj poslujemo i državi koju volimo“, naveo je Kamaraši.

Iz CNP-a i CKB-a su kazali da, sa sloganom „CNP i CKB zajedno na sceni“, ovo partnerstvo postaje dio svake priče ispričane na pozornici, svakog aplauza koji odjekne u sali i svakog trenutka koji ostaje u sjećanju publike.

