Članu OKG određena mjera zabrane napuštanja stana

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva priveli su jutros pripadnika jedne organizovane kriminalne grupe I.R. (35) sudiji za istragu Osnovnog suda u Kotoru, koji mu je, na predlog nadležnog državnog tužioca, odredio mjeru zabrane napuštanja stana, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su podsjetili da je I.R. uhapšen u petak, kada je kod njega pronađen pištolj marke Beretta sa metkom u cijevi, kao i osam komada municije u okviru, u ilegalnom posjedu.

Kako su naveli, I.R. je u subotu priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

“Nadležni državni tužilac je za njega donio rješenje o određivanju pritvora do 72 sata, do privoda sudiji za istragu”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su podsjetili da je I.R. u februaru uhapšen u Pljevljima sa još četiri člana organizovane kriminalne grupe kada su kod njih pronađena dva pištolja sa izbrušenim fabričkim brojevima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS