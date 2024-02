Članstvo u EU kao garancija trajne stabilnosti Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Jasna evropska perspektiva i članstvo u Evropskoj uniji (EU) jedini je siguran put za izgradnju stabilnih i prosperitetnih društava na Zapadnom Balkanu, kazao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On je, tokom prvog dana Minhenske bezbjednosne konferencije, učestvovao na više diskusija posvećenih različitim aspektima regionalne i globalne sigurnosti i govorio na panelu posvećenom budućnosti Zapadnog Balkana.

Ivanović je, kako su saopštili iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), imao niz bilateralnih susreta, i to sa potpredsjednicom Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Olhom Stefanishynom, kao i šefovima diplomatija Islanda, Šri Lanke i Rumunije.

On je, na panelu „Budućnost Zapadnog Balkana, izazovi i šanse za EU i transatlantsko savezništvo“, ponovio da je Crna Gora privržena očuvanju svjetskog poretka baziranog na pravilima, kao i diplomatiji i dijalogu kao jedinim načinima za trajno rješavanje konflikata među državama i na međunarodnom nivou.

Ivanović je poručio da će Crna Gora, kao kredibilna NATO članica, nastaviti da doprinosi jedinstvenom odgovoru međunarodne zajednice na aktuelne bezjednosne izazove, kao i jačanju stabilnosti Zapadnog Balkana.

On je ukazao na brojne izazove sa kojima se region suočava, što je, kako je naveo, prepoznato i od NATO-a i EU.

„Jasna evropska perspektiva i članstvo u EU jedini je siguran put za izgradnju stabilnih i prosperitetnih društava na Zapadnom Balkanu“, ocijenio je Ivanović.

Kako je poručio, kao odgovoran susjed i zemlja privržena regionalnoj saradnji, Crna Gora će nastaviti da bude faktor stabilnosti, u potpunosti usklađena sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i posvećena što skorijem ostvarenju ključnog vanjskopolitičkog prioriteta, članstva u Uniji.

Iz MVP su naveli da je u razgovoru sa Stefanishynom ukazano na važnost podrške koju međunarodna zajednca puža Ukrajini i razgovarano o njenim vanjskopolitičkim aspiracijama.

„Susret sa šefom diplomatije Islanda Bjarnijem Benediktsonom bio je prilka da se potvrde bliski i prijateljski bilateralni odnosi, osnaženi NATO savezništvom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku sa ministrom vanjskih poslova Šri Lanke Ali Sabrijem razgovarano o modalitetima širenja saradnje u oblastma od obostranog interesa, na bilateralnom i multilateralnom planu.

Iz MVP su kazali da je Ivanović sa rumunskom koleginicom Luminicom Odobesku razgovarao o aktuelnm globalnim izazovima, savezništvu i bilateralnoj saradnji.

Na sastanku je, kako su rekli iz tog Vladinog resora, ponovljena snažna podrška Rumunije evropskom putu Crne Gore.

Navodi se da je u fokusu ovogodišnjeg programa minhenske bezbjednosne konferencije, kao i prethodne dvije godine, bio rat u Ukrajini.

„Razgovore o posljedicama, analize aktuelnih globalnih kretanja, regionalnih konflikata i kriza i diskusije o pozicioniranju Evrope na svjetskoj geopolitičkoj mapi obilježio je jedinstven stav međunarodne zajednice da će nastaviti da podržava Ukrajinu u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta“, kaže se u saopštenju.

