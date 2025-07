Članstvo Crne Gore u EU korisno za sve strane

Podgorica, (MINA) – Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) bilo bi značajno za crnogorske građane i zemlje kandidate iz regiona, ali bi predstavljalo i uspjeh za Uniju, ocijenjeno je na sastanku potpredsjednika Vlade Filipa Ivanovića sa predstavnicima Odbora za vanjske poslove Senata Španije.

Ivanović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sastao sa predsjednikom Odbora za vanjske poslove Senata Španije Hoseom Ignasiom Landaluseom Kaljehom i članovima Odbora.

“Kaljeho je izrazio snažnu podršku procesu evropske integracije, uz nadu da će Crna Gora što skorije postati punopravna članica EU”, navodi se u saopštenju.

Ivanović je ocijenio da Crna Gora i Španija imaju veoma dobre bilateralne odnose, ali i prostor za njihovo dodatno produbljivanje, naročito u oblastima ekonomije, kulture, obrazovanja i saradnje sa privrednim subjektima.

On je ukazao na spremnost Crne Gore da privuče više španskih investicija i da na svojoj teritoriji vidi prisustvo većeg broja španskih kompanija.

Ivanović je zahvalio Španiji na kontinuiranoj podršci i pomoći u prethodnom periodu, posebno istakavši značaj današnjeg potpisivanja Memoranduma o saradnji u oblasti evropske integracije, koji svjedoči o čvrstoj i principijelnoj podršci Španije evropskom putu Crne Gore.

On je ocijenio da su poruke koje je čuo tokom ove posjete izuzetno ohrabrujuće i značajne za dalje reforme i integracione procese.

Ivanović je naglasio da je Vlada Crne Gore u proteklih 18 mjeseci intenzivno radila na sprovođenju reformi i da ostaje snažno posvećena cilju članstva u Evropskoj uniji do 2028. godine.

Kako je poručio, članstvo Crne Gore u EU bi bilo višestruko značajno – prvenstveno za građane Crne Gore, zatim kao pozitivan signal ostalim zemljama kandidatima iz regiona, ali i kao uspjeh same Unije.

„Uspješna priča Crne Gore je i uspješna priča Evropske unije“, kazao je Ivanović.

Sagovornici su se, kako je saopšteno, saglasili da bi punopravno članstvo Crne Gore u EU predstavljalo korist za sve strane i ukazali na važnost jedinstva i zajedničkog rada u procesu proširenja.

Iz kabineta Ivanovića su rekli da je na sastanku razmatrana i mogućnost uzvratne posjete članova Odbora Crnoj Gori, s ciljem bližeg upoznavanja sa domaćim institucijama i unapređenja saradnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS