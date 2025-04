Član organizovane kriminalne grupe sankcionisan prekršajno

Podgorica, (MINA) – Tivatska policija podnijela je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv R.S. (26), člana jedne organizovane kriminalne grupe, zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici sinoć, oko 22 sata, kontrolisali R.S, koji je upravljao specijalizovanim vozilom “blindom”, marke VW Passat, a za koji je istekao rok važenja saobraćajne dozvole.

Oni su kazali da je, nakon sprovedene kriminalističke obrade, upoznat dežurni tužilac, a vozilo i registarske oznake oduzeti radi daljih provjera.

Sumnja se da je R.S. od Z.M, takođe člana jedne organizovane kriminalne grupe, pozajmio na probu vozilo sa mogućnošću kupovine.

Iz policije su rekli da R.S. ima mjeru zabrane napuštanja opštine Tivat, kao i mjeru obaveznog javljanja službenicima tivatskog Odjeljenja bezbjednosti.

“Protiv R.S. je podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima”, navodi se u saopštenju.

