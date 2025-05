Član OKG iz Crne Gore uhapšen u Južnoafričkoj Republici

Podgorica, (MINA) – Visokorangirani član orgnizovane kriminalne grupe iz Crne Gore I.C. (34) uhapšen je u gradu Boksburgu, u Južnoafričkoj Republici, po međunarodnoj potjernici koju je raspisao NCB Interpola Podgorica, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je za I.C. Crna Gora raspisala crvenu Interpolovu potjernicu radi obezbjeđivanja prisustva u krivičnim postupcima koji se protiv njega vode pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Kako su rekli iz policije. I.C. se tokom prethodnog perioda skrivao u Južnoafričkoj Republici.

„Uhapšen je u toj državi pod lažnim identitetom zbog izvršenog krivičnog djela iz oblasti zloupotrebe i krijumčarenja opojnih droga“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije su rekli da slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Južnoafričke Republike, u cilju realizacije ekstradicije.

