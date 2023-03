Civis podržao predsjedničku kandidaturu Milatovića

Podgorica, (MINA) – Savez građana Civis podržao je kandidaturu zamjenika predsjednika Pokreta Evropa sad (PES) Jakova Milatovića za predsjednika Crne Gore.

U sporazumu koji su potpisali Milatović i predsjednik Civisa Srđan Pavićević predviđeno i zajedničko djelovanje i strateška saradnja Civisa i PES-a.

„Prevashodno kada je riječ o nastavku podrške procesu evropskih integracija, unapređenju međunarodnih odnosa, afirmaciji građanskih prava i sloboda, a u cilju trajnog održavanja mira, stabilnosti i razvoja crnogorskog društva“, kaže se u saopštenju.

Civis i PES su se obavezali da će se, pored ostalog, zalagati za profesionalizaciju i depolitizaciju javne uprave, uz afirmaciju meritokratskog pristupa u izgradnji demokratskih institucija.

Kako su kazali, Civis i PES su se obavezali da će zajednički djelovati i usaglašavati stavova o bitnim pitanjima aktuelne političke scene.

