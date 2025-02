Cilj ujednačen regionalni razvoj i razvijeno civilno društvo

Podgorica, (MINA) – Ujednačen regionalni razvoj i razvijeno civilno društvo cilj je Ministarstva regionalno – investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama (MIRN), kazao je resorni ministar Ernad Suljević na sastanku sa ambasadorom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Johanom Satlerom.

Suljević je, kako je saopšteno iz MIRN-a, zahvalio Satleru na dosadašnjoj podršci koju Delegacija EU u Crnoj Gori pruža državi kako bi se unaprijedila saradnja organa državne uprave i nevladinih organizacija i podsticajni ambijent za njihovo djelovanje.

Suljević je istakao značaj ekspertske podrške koja je u okviru TA projekta obezbijeđena za pripremu Zakona o nevladinim organizacijama, čiji postupak je u toku i za koji se planira da bude oknončan u prvoj polovini godine.

On je, navodi se, zahvalio i na podršci prilikom pripreme Zakona o regionalnom razvoju, čija finalizacija je u toku.

Iz Ministarstva su kazali da je Satler pozdravio ovu inicijativu u cilju doprinosa smanjenju regionalnih razlika.

Kako su istakli iz tog resora, tokom razgovora poseban fokus stavljen je na značaj formiranja Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija.

“Uz napomenu da je Vlada na prethodnoj sjednici usvojila ovu odluku, kao i na uspostavljanje Partnerskog savjeta u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju”, kaže se u saopštenju.

Suljević je rekao da je cilj resora kojim rukovodi ujednačen regionalni razvoj i razvijeno civilno društvo.

Satler je ukazao na značaj uloge koju nevladine organizacije imaju u procesu pristupanja Crne Gore EU, a kojim se podstiče dijalog, transparentnost i reforme.

On je istakao da osnažen civilni sektor predstavlja most između institucija i građana, što je dobrobit za sve.

