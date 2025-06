CGO: Vlada sve češće važne odluke donosi putem telefonskih sjednica

Podgorica, (MINA) – Telefonske sjednice Vlade Crne Gore moraju biti izuzetak, a ne pravilo kojim se izbjegava rasprava, briše odgovornost i skriva od očiju javnosti, poručili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije upozorili su na, kako su naveli, zabrinjavajući trend po kom Vlada sve češće strateški važne odluke, poput onih iz oblasti bezbjednosti, pravosuđa, obrazovanja ili organizacije državne uprave, donosi putem telefonskih sjednica.

“Samo u posljednja dva mjeseca, telefonski se odlučivalo o pitanjima koji duboko zadiru u institucionalni poredak i funkcionisanje države”, naveli su iz CGO.

Oni su podsjetili da se na telefonskim sjednicama odlučivalo o imenovanju direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, predlozima izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Zakona o Državnom tužilaštvu, Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, kao i Odluke o izmjeni Odluke o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare, ali i raspolaganju budžetskom rezervom.

“Istraživanje CGO-a pokazuje da više od 58 odsto svih sjednica ove Vlade nijesu održane uživo, već “na daljinu””, naveli su iz CGO.

Oni su ocijenili da takva praksa obesmišljava demokratiju, jer imenovanja u sektoru bezbjednosti i izmjene zakona ne mogu biti predmet odlučivanja putem Viber/Whatsapp poruka.

“Telefonske sjednice moraju biti izuzetak, za hitne i opravdane slučajeve, a ne pravilo kojim se izbjegava rasprava, briše odgovornost i skriva od očiju javnosti”, naglasili su iz CGO.

Kako su naveli, neozbiljno je voditi državi “na seen i like”.

“CGO poziva Vladu da se hitno vrati demokratskim procedurama, i da umjesto grupnog “ćaskanja” obnovi minimum institucionalnog dostojanstva”, zaključuje se u saopštenju CGO.

