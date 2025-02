CGO: Pozdravljamo odluku Vlade o ograničavanju funkcionerskih naknada

Podgorica, (MINA) – Ograničenje prava rukovodnog kadra na funkcionerske naknade po prestanku mandata, koje je propisano Predlogom izmjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima, predstavlja pozitivan korak ka smanjenju privilegija i usklađivanju s interesima građana, saopštili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Vlada je danas utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji je, kako je rekao ministar javne uprave Maraš Dukaj, ključan za depolitizaciju i reformu javne uprave.

“Pozdravljamo odluku Vlade da, u danas usvojenom Predlogu izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima i namještenicima, propiše značajno ograničenje prava rukovodnog kadra na funkcionerske naknade po prestanku mandata”, naveli su iz CGO.

To je, kako su rekli, pozitivan korak ka smanjenju privilegija i usklađivanju s interesima građana.

Iz CGO su kazali da se godinama zalažu za ukidanje tih naknada.

Kako su naveli iz te nevladine organizacije, prema nalazima CG puls-a, čak 82 odsto građana već dugo podržava to rješenje.

“Nažalost, svi poslanički klubovi kojima smo dostavili inicijativu godinama je složno ignorišu, jer i pored razjedinjenosti po mnogim osnovama, ostaju ujedinjeni u zaštiti svojih privilegija o trošku građana”, dodali su iz CGO.

Oni su poručili da se nadaju daljim koracima – potpunom ukidanju tog nepotrebnog troška jer, kako su istakli, čak ni bogatije države od Crne Gore ne mogu sebi priuštiti takve privilegije.

“Svi građani i građanke moraju imati jednake šanse, a ne da samo funkcioneri nakon gubitka posla dobijaju 12 mjeseci plate bez rada”, naveli su iz CGO.

