CGO pozdravio usvajanje izmjena Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti

Podgorica, (MINA) – Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti u Skupštini konačno se valjano uređuje status civilnih žrtava rata, kazali su iz nevladine organizacije (NVO) Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te NVO su rekli da izmjene zakona uključuju porodice otetih putnika iz voza u Štrpcima, žrtve prinudnih nestanaka na Kosovu, stradale u NATO bombardovanju Murina i Malesije, kao i druge prisilno nestale i ubijene nakon 17. avgusta 1990. godine.

Zakonom, kako se navodi, kao civilne žrtve rata sada se prepoznaju i svi državljani bivše Savezne Federativne Republike Jugoslavije, bez obzira na mjesto stradanja tokom oružanih sukoba na njenoj teritoriji, dok njihove porodice ostvaruju pravo na socijalnu zaštitu u Crnoj Gori ako imaju crnogorsko državljanstvo.

„Očekujemo da Vlada uskoro donese odluku o isplati jednokratnih obeštećenja i za porodice žrtava koje nijesu obuhvaćene ovim zakonom, čime bi pokazala odgovoran odnos prema nasljeđu sukoba iz 90-ih“, kazali su iz CGO.

