CGO podnio inicijativu za uvođenje IB programa u srednje škole

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) inicijativu za uvođenje International Baccalaureate (IB) programa u srednje škole kroz planirane izmjene i dopune Zakona o gimnaziji.

Viša pravna savjetnica u CGO, Snežana Kaluđerović, kazala je da bi taj globalno priznati obrazovni model značajno unaprijedio kvalitet obrazovanja u Crnoj Gori, omogućavajući učenicima bolju pripremu za akademske i profesionalne izazove budućnosti.

IB program, kako je rekla, razvija kritičko mišljenje, akademsku izvrsnost i interkulturalno razumijevanje, kroz interdisciplinarne predmete, projektni rad i angažman u zajednici.

„IB Diploma Program (DP), namijenjen učenicima uzrasta od 16 do 19 godina, priprema ih za visoko obrazovanje i olakšava pristup prestižnim univerzitetima širom svijeta“, kaže se u saopštenju.

Kaluđerović je navela da je Crna Gora među rijetkim zemljama čiji formalni obrazovni sistem ne nudi IB program.

„U susjednim državama, kao i šire, taj model se već godinama realizuje u državnim gimnazijama, pružajući učenicima temeljniju pripremu za dalje školovanje i profesionalni razvoj“, dodala je Kaluđerović.

Kako je naglasila, njegovo uvođenje u srednje škole u Crnoj Gori doprinijelo bi modernizaciji nastavnih metoda, jačanju analitičkog i kritičkog razmišljanja i osnaživanju učenika za konkurentno globalno tržište rada i visokog obrazovanja.

„IB program nije samo akademski zahtjevan, već i razvojno usmjeren, s obzirom na to da učenici razvijaju praktične i društvene vještine“, kazala je Kaluđerović.

Ona je istakla da se kroz istraživački rad, analitičke pristupe, komunikacijske projekte i volonterske aktivnosti, učenici osposobljavaju za nastavak obrazovanja, ali i za odgovorno učešće u društvu.

„CGO apeluje na MPNI da prepozna značaj ovog modela obrazovanja i omogući njegovu primjenu u crnogorskim srednjim školama. Time bi se unaprijedio kvalitet obrazovanja, modernizovao nastavni proces i povećala konkurentnost obrazovnog sistema Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS