CGO osudio mizogine napade na poslanicu Pejović

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) osudio je mizogine napade na poslanicu Jevrosimu Pejović, koja je predložila uvođenje menstrualnog odsustva.

Iz te nevladine organizacije pozvali su javnost i donosioce odluka u Crnoj Gori da osude mizoginiju i pokažu solidarnost sa Pejović.

“Umjesto argumentovane rasprave o važnom zdravstvenom pitanju, svjedočimo napadima koji imaju za cilj da diskredituju i omalovaže poslanicu koja se zalaže za unaprijeđenje prava zapošljenih žena”, navodi se u saopštenju CGO.

Oni su rekli da je poražavajuće da se, umjesto konstruktivne debate, Pejović suočava s uvredama i ismijavanjem.

“Njena inicijativa nije hir, već odgovor na stvarne zdravstvene tegobe s kojima se žene suočavaju tokom menstrualnog ciklusa, a koje mogu ozbiljno uticati na njihovu radnu sposobnost”, istakli su iz CGO.

Oni su ocijenili da napadi na Pejović naglašavaju duboko ukorijenjenu netrpeljivost prema ženama koje proaktivno otvaraju društveno važna pitanja.

“Umjesto diskreditacije i nipodaštavanja, potrebno je voditi odgovoran dijalog o njenom prijedlogu i njegovim implikacijama”, kazali su iz CGO.

Oni su pozvali javnost i donosioce odluka da osude mizoginiju i pokažu solidarnost s Pejović, jer, kako su naveli, takvi napadi obeshrabruju žene da budu aktivne u javnom prostoru i bore se za svoja i prava drugih društvenih grupa.

