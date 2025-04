CGO: Od 179 sjednica Vlade 104 održane telefonskim putem

Podgorica, (MINA) – Vlada je od oktobra 2023. do danas preko 58 odsto sjednica održala telefonskim putem, saopštli su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) i upozorili da takva praksa obesmišljava demokratske principe.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su na mreži X naveli da su od 179 sjednica Vlade čak 104 bile telefonske.

“Ovaj mehanizam, predviđen isključivo za hitne i vanredne situacije, sada se uobičajeno koristi za donošenje ključnih odluka – od bezbjednosti i budžeta do obrazovanja, zdravstva i životne sredine”, kazali su iz CGO-a.

Kako su naveli, Vlada na taj način odlučuje o brojnim kadrovskim rješenjima, uključujući i smjene i imenovanja rukovodnih lica u ključnim bezbjednosnim institucijama, zatim o seriji nacrta zakona ili predloga izmjena zakona.

Iz CGO su kazali da Vlada na telefonskim sjednicama odlučuje i o viznim olakšicama za države izvan šengenskog režima (UAE, Jermenija, Egipat, Uzbekistan, Kazahstan…) protivno i preuzetim obavezama na putu ka Evropskoj uniji.

“O kontroverznim sporazumima sa UAE koji su izazvali javnu zabrinutost u Crnoj Gori, ali i u Briselu, kao i o mnogim drugim važnim ekonomskim i infrastrukturnim temama donoseći na brzinu odluke koji će imati posljedice na duge staze”, dodaje se u saopštenju.

Iz CGO-a su podsjetili da su na to pitanje skrenuli pažnju javnosti kroz prvi presjek, nakon devet mjeseci rada Vlade Milojka Spajića, kada je odnos telefonskih i redovnih sjednica bio gotovo izjednačen sa 49,3 odsto telefonskih.

Prema njihovim riječima, na sljedećem presjeku, poslije 15 mjeseci, već je bilo 57,53 odsto telefonskih sjednica.

“Ovakva praksa obesmišljava demokratske principe, jer se odluke koje se tiču svih nas donose često noću, vikendom i putem aplikacija za dopisivanje, ali i uz sve brojnije oznake nekog stepena tajnosti na usvojenim materijalima”, upozorili su iz CGO-a.

Iz te NVO su naglasili da telefonske sjednice moraju biti izuzetak, a ne pravilo.

“Demokratija ne funkcioniše na „mute“, već zahtijeva otvorenost, argumentaciju i odgovornost”, poručili su iu CGO-a.

