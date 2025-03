CGO: Očekujemo brzu i strogu presudu za napad na novinarku Pejović

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) očekuje brzu i strogu presudu u slučaju napada na novinarku Radio-televizije Crne Gore (RTCG) Dušanku Pejović, saopštili su iz te nevladine organizacije (NVO).

Oni su osudili napad na Pejović, ističući da je to treći slučaj zastrašivanja ili napada na medijske radnike u Crnoj Gori od početka godine.

“Ovakvi incidenti ugrožavaju slobodu medija i kvalitet javnog informisanja, a negativno se odražavaju i na demokratizaciju društva”, navodi se u saopštenju CGO.

Iz te NVO su podsjetili da je Pejović bila izložena verbalnim prijetnjama i nasilju u blizini svog stana i da je brza reakcija Uprave policije rezultirala hapšenjem počinioca, kojem je Osnovno državno tužilaštvo odredilo pritvor od 72 sata.

Kako su dodali, Pejović je nakon napada prijavila da se osjeća ugroženo, nesigurno i sa velikom dozom straha.

Iz CGO su podsjetili i da se to dešava dok Pejović vodi sudski postupak zbog mobinga (zlostavljanja na radu) u RTCG, što, kako su naveli, ukazuje na sistemski problem pritisaka na novinare.

“Kako spolja, tako i unutar institucija koje bi trebalo da štite medijske slobode”, kazali su iz CGO.

Prema njihovim riječima, zato ne iznenađuje, ali govori dosta o savjesti i profesionalizmu uredništva, činjenica da je RTCG o napadu na novinarku iz svoje kuće među posljednjima od medija u Crnoj Gori izvjestio.

“Pejović je poznata po profesionalnom radu i beskompromisnom zalaganju za ljudska prava i građanske vrijednosti. Nažalost, takav pristup često nailazi na otpor u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju CGO.

Oni su naglasili da očekuju brzu i strogu presudu, jer se jedino tako može doprinijeti stvaranju klime u kojoj se novinari osjećaju zaštićeno.

