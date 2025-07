CGO: Nadležni da obezbijede izvršenje kazni osuđenih za ubistvo porodice Klapuh

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je nadležne organe u Crnoj Gori da obezbijede da preostala trojica osuđenih u slučaju ubistva porodice Klapuh izdrže svoje kazne i da mjesto na kojem su ubijeni bude adekvatno obilježeno.

Iz CGO-a su podsjetili da se sjutra navršavaju 33 godine od ratnog zločina u kojem su na mostu „Obrada Cicmila“ u Plužinama svirepo ubijeni Hasan, Ferida i Sena Klapuh iz Foče.

Pripadnici specijalne jedinice „Dragan Nikolić“ Vojske Republike Srpske, koji je trebalo da ih, za novčanu nadoknadu, prevedu na sigurnu teritoriju Crne Gore, ubili su ih na mostu i bacili u kanjon Pive.

Kako su podsjetili iz CGO, suđenje za ovaj zločin počelo je 1993. godine u Podgorici, manje od godinu nakon zločina.

“Optužnicom su bila obuhvaćena petorica počinilaca, jer je šesti, Milomir Kovač, u međuvremenu počinio samoubistvo”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je proces okončan 1997. godine pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici, kojom su četvorica optuženih osuđeni na po 20 godina zatvora za izvršenje tog zločina, dok je jedan, Vidoje Golubović, osuđen na osam mjeseci zbog neprijavljivanja krivičnog djela.

“Ovaj slučaj predstavlja i prvi pravosnažno okončan postupak za ratne zločine pred crnogorskim sudovima”, istakli su iz CGO.

Nažalost, kako su naveli, do danas je kaznu odslužio samo Golubović, dok Zoran Simović, Zoran Vuković, Radomir Kovač i Janko Janjić (koji je 2000. godine počinio samoubistvo) nikada nijesu izdržali kazne.

Iz CGO su pojasnili da do izdržavanja kazne nije došlo jer bilateralni sporazum između Crne Gore i Bosne i Hercegovine ne omogućava njihovo izručenje, niti prenos izvršenja kazne.

Kako su podsjetili iz CGO, u junu ove godine, u Nikšiću su ekshumirani posmrtni ostaci za koje se sumnja da pripadaju porodici Klapuh, kako bi se putem DNK identifikacije konačno potvrdio identitet i omogućila dostojanstvena sahrana.

“CGO poziva nadležne da obezbijede da preostala trojica osuđenih izdrže svoje kazne i da mjesto na kojem je porodica Klapuh ubijena bude adekvatno obilježeno u znak sjećanja i opomene”, zaključuje se u saopštenju.

