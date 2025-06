CGO: Evropske vrijednosti ne grade se targetiranjem novinara

Podgorica, (MINA) – Evropske vrijednosti se ne grade targetiranjem novinara, već dosljednim poštovanjem slobodnih i profesionalnih medija, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz CGO su saopštili da najoštrije osuđuju posljednje optužbe poslanika Demokrata Borisa Bogdanovića na račun pojedinih medija.

“Ozbiljni napadi izrečeni bez ijednog dokaza, uz prijeteću retoriku, predstavljaju ugrožavanje slobode izražavanja i bezbjednosti novinara”, naveli su iz te nevladine organizacije.

Oni su rekli da posebno zabrinjava činjenica da ti napadi dolaze od partijskog funkcionera s uticajem u bezbjednosnom sektoru.

“Podsjećamo da ovo nije prvi put da visoki predstavnici Demokratske Crne Gore, koristeći politički imunitet i institucionalnu moć, šalju poruke koje direktno podrivaju medijske slobode”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su takvi istupi već bili predmet osude brojnih organizacija koje se bave medijima i slobodnom izražavanja, kao i međunarodnih aktera.

Iz CGO su pozvali ministarku kulture i medija Tamaru Vujović, koja je iz iste partije, da jasno i nedvosmisleno stane u odbranu slobode medija, kao temeljnog principa demokratskog poretka, i zaštiti i dosadašnji učinak tog Ministarstva.

“Evropske vrijednosti se ne grade targetiranjem novinara, već dosljednim poštovanjem slobodnih i profesionalnih medija”, poručili su iz CGO.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS