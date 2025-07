CGO: Crna Gora ne obilježava dostojanstveno 11. jul

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, uprkos tome što je podržala Rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja, nije pokazala spremnost da dostojanstveno i smisleno obilježi godišnjicu genocida u Srebrenici, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su podsjetili da se danas navršava 30. godina od genocida u Srebrenici, najtežeg zločina na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata.

“A Crna Gora, uprkos tome što je podržala Rezoluciju Generalne skupštine UN kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja, nije pokazala spremnost da tu podršku pretoči u dostojanstveno i smisleno obilježavanje”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazalu iz CGO-a, zvanične institucije faktički su izostale iz javnog prostora, pridruživši se tek „usputno“ inicijativama civilnog društva, ostavljajući utisak formalne, a ne iskrene posvećenosti kulturi sjećanja i suočavanju s prošlošću.

Iz CGO-a su rekli da je među rijetkim zvaničnim gestovima bila izložba „Kad vrijeme utihne“, postavljena u holu zgrade Vlade Crne Gore, koju su predstavnice te NVO posjetile.

“Iako dobrodošla, izložba je trajala svega četiri sata danas (od sedam do 11 sati), nedovoljno osmišljena i sadržajno skromna za tragediju ovakvih razmjera. Djelovala je više kao pokazni materijal za medijsku objavu i međunarodnu zajednicu nego kao iskrena potreba za unutrašnjim dijalogom i edukacijom građana”, kaže se u saopštenju.

Iz Akcije za ljudska prava (HRA) su takođe kritikovali to što je dokumentarna izložba Memorijalnog centra Srebrenica „Kad vrijeme utihne” u zgradi Vlade bila otvorena samo četiri sata.

“Grašani su o izložbi obaviješteni tek juče popodne, pa je očigledno bila namijenjena samo onima koji su obilježavanje genocida mogli da uklope između prve kafe i radnog vremena”, navodi se u saopštenju HRA.

Iz CGO-a i HRA su kazali da Vlada i Skupština ignorišu zahtjev 105 NVO, Bošnjačkog vijeća i građanskih aktivista da se 11. jul proglasi Danom sjećanja i obilježi dostojanstveno, sa sadržajem koji odražava odgovornost prema žrtvama, porodicama i društvu.

