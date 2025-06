CGO: Crna Gora ima manje od deset ambasadorki

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima manje od deset ambasadorki i nikada nije imala ministarku vanjskih poslova, poručili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Oni su, povodom Međunarodnog dana žena u diplomatiji, izrazili poštovanje i zahvalnost svim diplomatkinjama koje su predstavljale i predstavljaju Crnu Goru na međunarodnoj sceni.

Iz CGO su istakli da je, u vremenu globalnih kriza, diplomatija važnija nego ikad, dodajući da je snažna mreža diplomata i diplomatkinja koji zastupaju Crnu Goru ključna za budućnost zemlje.

“Ipak, žene su i dalje nedovoljno zastupljene”, upozorili su iz CGO, podsjećajući da je, prema podacima Ujedinjenih nacija, od 1992. do 2019. u mirovnim pregovorima učestvovalo samo 13 odsto žena, a svega šest odsto bile su potpisnice mirovnih sporazuma.

Iz CGO su podsjetili da je prva žena ambasadorka sa prostora bivše Jugoslavije bila iz Crne Gore – Stana Tomašević.

“Godine 1963. imenovana je za ambasadorku u Norveškoj, a od 1974. do 1978. služila je u Danskoj. Za svoj diplomatski rad nagrađena je priznanjima Norveške, Danske, Italije, Holandije i Luksemburga”, naveli su iz CGO.

Oni su upozorili da Crna Gora danas ima manje od deset ambasadorki.

"Danas Crna Gora ima manje od deset ambasadorki, od kojih je jedna u ratnom području, odnosno u Ukrajini, a nikada nije imala ministarku vanjskih poslova", naveli su iz CGO.

Prema njihovim riječima, to što se Dan žena u diplomatiji prvi put obilježava osnivanjem Mreže crnogorskih diplomatkinja, važan je i simbolički korak naprijed.

“Nadamo se da će 24. jun postati prilika da se sve više djevojaka i žena inspiriše za karijeru u diplomatiji – kroz institucionalnu podršku, vidljivost uzora i jasne politike rodne ravnopravnosti”, poručili su iz CGO.

