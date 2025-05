CGO: Bez dovoljno razloga za optimizam povodom medijskih sloboda

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori ni ove godine ne postoje dovoljno objektivni razlozi za optimizam kada je riječ o stanju medijskih sloboda i ukupnom profesionalnom, a naročito ekonomskom ambijentu u kojem novinari rade, ocijenili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Oni su svim medijima i medijskim radnicima i radnicama čestitali 3. maj – Svjetski dan slobode medija.

„Nažalost, ni ove godine ne postoje dovoljno objektivni razlozi za optimizam kada je riječ o stanju medijskih sloboda i ukupnom profesionalnom, a naročito ekonomskom ambijentu u kojem novinari u Crnoj Gori rade“, kazali su iz CGO-a.

Oni su ocijenili da medijska scena u Crnoj Gori ostaje duboko polarizovana i politički instrumentalizovana, reflektujeći i šire društveno-političke podjele.

„To otežava protok vjerodostojnih informacija, urušava povjerenje javnosti i kompromituje razvoj profesionalnog novinarstva zasnovanog na etici, odgovornosti i javnom interesu“, dodaje se u saopštenju.

U tom kontekstu, kako su naveli iz CGO-a, kao veoma pozitivnu i drugačiju praksu ističu postupak novinara i urednika Nemanje Živaljevića, koji je zbog cenzure napustio medij u kojem je radio.

U CGO-u smatraju da posebno brine činjenica da se odnos donosilaca odluka prema medijima ne mijenja ni nakon političkih smjena.

„Umjesto jednakog tretmana, i dalje se primjenjuje praksa selektivnog odnosa prema medijima – pri čemu se jednima omogućava, a drugima uskraćuje pristup informacijama, sagovornicima i javnim sredstvima“, dodaje se u saopštenju.

To, kako se navodi, direktno urušava demokratske standarde i otežava rad medija koji nastoje izvještavati profesionalno i nepristrasno.

Iz CGO-a su rekli da se pored političkih pritisaka na medije, i dalje svjedoči fizičkom ugrožavanju novinara i novinarki, a brojni teži slučajevi iz prošlosti ostaju neriješeni, što, kako se navodi, uz nedosljedne reakcije nadležnih institucija stvara atmosferu nekažnjivosti i nesigurnosti.

Ipak, kako su dodali iz CGO-a, pozitivni pomaci postoje – kao što su nedavne presude u slučajevima napada na novinarku Anu Raičković i po tužbi Dragane Šćepanović protiv portala Aktuelno.

Iz CGO-a su naveli da poseban primjer institucionalnog urušavanja standarda javnog interesa predstavlja stanje u Radio-televiziji Crne Gore (RTCG).

„Umjesto da bude stub nezavisnog, profesionalnog informisanja, RTCG se sve više percipira kao simbol političkog uticaja, netransparentnog upravljanja i manipulativnog izvještavanja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su brojne kontroverze, a najnovija u vezi s raspodjelom stambenih jedinica zapošljenima dodatno naglašava hitnu potrebu za temeljnom reformom u RTCG i utvrđivanjem odgovornosti rukovodstva RTCG.

Iz CGO-a su rekli da objavljeni izvještaj Reportera bez granica u petak, prema kojem je Crna Gora formalno napredovala za tri pozicije, kada se pažljivo pročita, ukazuje na ozbiljne probleme u sektoru medije, među kojima se apostrofira upravo RTCG.

Oni su poručili da kroz svoje programske aktivnosti, ostaju posvećeni stvaranju kvalitetnijeg medijskog ambijenta, jačanju profesionalnih standarda i zaštiti slobode medija.

„Jer bez slobodnih i održivih medija, bez fizičke i ekonomske sigurnosti novinara, i bez odgovornog pristupa vlasti, nema ni objektivnog informisanja, ni istinski demokratskog društva kojem težimo“, navodi se u saopštenju.

