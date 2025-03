Cetinjska policija uhapsila muškarca nakon prijave nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Cetinjska policija je, nakon prijave porodičnog nasilja, uhapsila Ž.V. (58), koji je ilegalno posjedovao oružje, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici postupali po prijavi člana porodice da je od drugog člana njihovog domaćinstva Ž.V. oduzeta puška sa kojom je namjeravao da napusti kuću.

Policijski službenici su, kako su kazali, preduzeli hitne mjere i radnje na pronalasku Ž.V, nakon čega je on, uspostavljanjem blokade u saobraćaju, zaustavljen i kontrolisan.

Iz policije su naveli da je testiranjem utvrđeno da je Ž.V. vozio pod dejstvom alkohola u organizmu, kao i da je uhapšen shodno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

“Nakon prikupljenih obavještenja i utvrđivanja ostalih činjenica vezano za predmetni događaj, a u odnosu na prijavu člana porodice, Ž.V. je uhapšen i po članu 8 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je policija potom pretresla kuću u vlasništvu Ž.V. i pronašla i oduzela lovački karabin nepoznate marke i 27 komada pripadajuće municije, u ilegalnom posjedu.

“Po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju, protiv Ž.V. je podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, rekli su iz policije.

Oni su pozvali građane da pravovremeno ukažu na svaki oblik nasilja, antisocijalnog ili devijantnog ponašanja i da se na taj način zajednički preveniraju događaji koji bi mogli ugroziti sigurnost građana i izazvati najteže posljedice po njihovu bezbjednost.

