Cetinjaninu 15 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Podgorica, (MINA) – Cetinjanin M.V. (37) osuđen je na 15 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Suda za prekršaje Budva.

Navodi se da je M.V., na Jadranskom putu u Budvi, vozio pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,05 promila.

“Njemu je kaznu izrekla dežurna sutkinja Magdalena Mijić nakon što je u prostorije suda sproveden iz stanice policije u kojoj je proveo vrijeme za koje je bio uhapšen”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je M.V., osim kazne, izrečena i zaštitna mjera zabrana vožnje na četiri mjeseca, kao i tri kaznena boda.

