Cetinjanin uhapšen zbog ulične prodaje kokaina

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Podgorici Cetinjanina L.V. (20), osumnjičenog za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici podgoričke policije, Interventne jedinice, kontrolisali dva vozila, marki Audi i Citroen, u kojima su se nalazili G.D. (42), L.V. i L.B. (20).

Iz policije su rekli da su od G.D. oduzeli jedno manje pakovanje droge kokaina, koju je, kako se sumnja, prethodno kupio od L.V. za 60 EUR.

Kako su naveli, pregledom vozila u kojem se nalazio L.V. pronađeno je devet manjih pvc pakovanja sa kokainom.

„Lica su dovedena u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, od njih su prikupljena obavještenja i sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici“, kaže se u saopštenju.

Od L.V. je, kako su rekli iz policije, privremeno oduzeto 2.190 EUR i vozilo marke Citroen, dok je od G.D. oduzet mobilni telefon.

„L.V. je lišen slobode po nalogu nadležnog tužioca zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, navodi se u saopštenju.

