Čestitali Dan Bošnjaka u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je učinjeno dosta na afirmaciji kulturnih, jezičkih i identitetskih posebnosti Bošnjaka, ali je potrebno još raditi kada su u pitanju zastupljenost u institucijama, obrazovnom sistemu i javnom medijskom prostoru.

To su kazali iz Bošnjačkog vijeća u čestitki povodom 22. marta – Dana Bošnjaka u Crnoj Gori.

Iz Bošnjačkog vijeća su podsjetili da su, 22. marta 2003. godine, istaknuti predstavnici bošnjačkog naroda, okupljeni u Podgorici, donjeli Deklaraciju o reafirmaciji nacionalnog imena Bošnjak.

“Tim činom je potvrđena opredjeljenost za povratak tradicionalnog i istorijskog naziva Bošnjak i zato 22. mart predstavlja jedan od najznačajnijih datuma za Bošnjake u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Iz Bošnjačkog vijeća su rekli da je to opredjeljenje potvrđeno na popisima stanovništva, uključujući i posljednji, gdje su nacionalno ime Bošnjak i bosanski jezik opšte prihvaćeni kod sunarodnika.

“Kroz sazrijevanje nacionalne svijesti, pripadnici bošnjačkog naroda, jasno i nedvosmisleno potvrđuju svoju autohtonost i utemeljenost na prostorima Crne Gore, kao i potrebu da svoj identitet, jezičku i kulturnu posebnost njeguju u multietničkom i demokratskom društvu”, kaže se u saopštenju.

U Bošnjačkom vijeću, kako su kazali, smatraju da je, u prethodnih dvije decenije, dosta učinjeno na afirmaciji kulturnih, jezičkih i identitetskih posebnosti Bošnjaka u Crnoj Gori.

“Ali je potrebno još mnogo uraditi kada je u pitanju zastupljenost u institucijama, obrazovnom sistemu i javnom medijskom prostoru”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori biti institucionalni pokretač inicijativa koje na sistematičan i utemeljen način afirmišu, prezentiraju i valorizuju kulturnu baštinu bošnjačkog naroda i podrška stvaraocima i vrijednostima koji uzdižu kulturni identitet, kao suštinu nacionalnog identiteta.

Kako su kazali, oni će i ove godine, podržati tradicionalnu manifestaciju “Dani kulture Bošnjaka”, gdje će se, kroz niz događaja i pažljivo odabranih sadržaja, predstavljati kulturno stvaralaštvo Bošnjaka iz različitih oblasti.

