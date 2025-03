Češka snažno podržava evropsku integraciju Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Češka podržava proširenje Evropske unije (EU), poručio je ministar vanjskih poslova te države Jan Lipavski, navodeći da proces mora ostati zasnovan na ispunjavanju kriterijuma i individualnim zaslugama.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović sastao se danas u Podgorici sa Lipavskim.

Kako je saopšteno iz kabineta Ivanovića, sastanak je bio prilika za potvrdu snažnih bilateralnih odnosa i izražavanje posvećenosti jačanju saradnje između dvije prijateljske zemlje.

Ivanović je zahvalio na kontinuiranoj podršci Češke evropskoj integraciji Crne Gore, ističući da je članstvo u EU ključni strateški cilj države.

On je kazao da je važno da proširenje ostane u fokusu EU politike i da globalna dešavanja ne skrenu pažnju sa integracija.

„Crna Gora ostaje posvećena ispunjavanju svih reformskih zahtjeva i očuvanju statusa predvodnika procesa. Crna Gora želi da u EU uđe bez prečica, isključivo kroz zaslužen napredak u reformama“, naglasio je Ivanović.

Lipavski je, kako je saopšteno, potvrdio punu podršku Češke proširenju EU, naglasivši da proces mora ostati zasnovan na ispunjavanju kriterijuma i individualnim zaslugama.

Iz kabineta Ivanovića su kazali da su u fokusu razgovora bila i ekonomska pitanja, pri čemu je Lipavski istakao značajan potencijal za unapređenje saradnje, posebno u oblastima odbrambene industrije, turizma i investicija.

„Jedna od tema sastanka bila je i mogućnost otvaranja crnogorske diplomatske misije u Pragu, što bi dodatno unaprijedilo odnose dvije zemlje i olakšalo dalju saradnju“, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su, dodaje se, razgovarali o bezbjednosnim izazovima i aktuelnim globalnim dešavanjima, potvrđujući privrženost NATO savezništvu i ističući značaj jačanja evropske bezbjednosti.

U saopštenju se navodi da je Ivanović istakao važnost diplomatskih napora u okončanju rata u Ukrajini i naglasio da je ključni faktor za stabilnost u Evropi očuvanje jedinstva unutar EU i proaktivna uloga u dijalogu sa strateškim partnerima.

„Zaključeno je da će Crna Gora i Češka nastaviti intenzivnu saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, uključujući ekonomske odnose, turizam, obrazovanje i odbranu, kao i da će Češka nastaviti da bude pouzdan partner Crne Gore na njenom evropskom putu“, kaže se u saopštenju.

