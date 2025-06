Cerović: Usvajamo evropske standarde u radu i liječenju

Podgorica, (MINA) – Ljekarska komora Crne Gore je, za 30 godina postojanja, savladala ključne izazove sa kojima se društvo suočavalo, kazala je predsjednica tog tijela Žanka Cerović, navodeći da danas teže evropskim standardima u sferi uslova rada i liječenja.

Cerović je to kazala na ceremoniji povodom 30 godina od osnivanja Ljekarske komore.

Prema riječima Cerović, Ljekarska komora je u periodu od 30 godina savladala brojne izazove sa kojima se kompletno društvo suočavalo – od međunarodnih sankcija do pandemije korona virusa, dok je danas fokus na daljem unapređenju statusa ljekara i izjednačavanju kvaliteta zdravstvenih usluga koje se pružaju u Crnoj Gori.

„Doajeni ove profesije pamte ne samo nedostatak kadra, opreme i bolničkih postelja od prije 30 godina, već i izuzetno teške uslove rada tokom međunarodne izolacije, sve reprekusije koje su uslijedile, a onda i žestoku i surovu borbu protiv kovid pandemije samo prije nekoliko godina“, navela je Cerović.

Ona je istakla da je jubilej prilika da se „podvuče crta“ i postave naredni ciljevi, navodeći da su svjesni svih problema u crnogorskom zdravstvenom sistemu.

„Činjenica je da Crnoj Gori fali ljekara, ali je takođe pošteno reći da se u zdravstvo, prvenstveno s tehničko-tehnološkog stanovišta, ulaže, kao i da se uvode nove procedure i da sve više zdravstvenih usluga pružaju upravo naši ljekari u našoj zemlji“, rekla je Cerović.

Ona je poručila da žele evropski standard – i u sferi uslova rada i života, ali i liječenja.

„Uz uvažavanje uloge Ministarstva zdravlja i matičnih ustanova u kojima rade naši članovi, u tom kontekstu ističemo ulogu Ljekarske komore Crne Gore“, ocijenila je Cerović.

Ona je naglasila da je Ljekarska komora Crne, uoči obilježavanja 30 godina od osnivanja, a nakon dugog i posvećenog zalaganja, postala članica dvije respektabilne evropske zajednice ljekara: Evropske unije specijalista medicine (UEMS) i Evropske unije ljekara opšte prakse/porodične medicine (UEMO).

“UEMS postavlja standarde za visoku kvalitetnu medicinsku praksu i organizuje specijalističke i supspecijalističke kurseve uz polaganje ispita sa sertifikatima jednako vrijednih u okviru svih članica UEMS-a, što je ujedno i put ka sticanju naziva evropskog specijaliste. Po završenom kursu, crnogorski ljekari su ravnopravni sa kolegama iz zemalja članica Evropske unije”, pojasnila je Cerović.

Kako je dodala, UEMO je organizacija koja predstavlja ljekare primarne zdravstvene zaštite širom Evrope, a koja se zalaže za bolje uslove rada, bezbjednost pacijenata i jačanje zdravstenog sistema.

Cerović je podsjetila na Hipokratovu zakletvu i istakla da komora mora da nastavi da bude transparentna i da otvoreno komunicira i kritikuje i pojedinačne slučajeve kada se ljekari ogriješe o profesiju.

„Kao i uvjek do sad, nastavljamo da primjenjujemo profesionalni kodeks dosljedno jer samo tako jačamo povjerenje građana u ljekare, istovremeno pokazujući poštovanje prema svim ljudima“, naglasila je Cerović.

Ona je istakla saradnju sa Ministarstvom zdravlja koja je, kako je kazala, na zavidnom nivou.

„To je preduslov dobre organizacije i funkcionisanja zdravstvenog sistema, a za dobrobit svih građana Crne Gore“, rekla je Cerović.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun poručio je da u taj Vladin resor i Ljekarska komora na istom zadatku, dodajući da je saradnja u prethodnom periodu bila snažna i plodonosna.

„Zajednički smo radili na unapređenju zdravstvenog sistema, kreiranju i sprovođenju zdravstvenih politika, reformama koje su bile neophodne i zajedničkim angažmanom jasno pokazali kako izgleda odgovorno partnerstvo u službi građana“, kazao je Šimun.

Prema njegovim riječima, doprinos Ljekorske komore unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga, promociji ljekarskih vrijednosti i etike, kao i u zaštiti interesa kako pacijenata, tako i samih zdravstvenih radnika, bio je i ostao od neprocjenjive važnosti.

Šimun je kazao da Ministarstvo zdravlja prepoznaje Ljekarsku komoru kao ključnog partnera u svim procesima koji se tiču zdravstva Crne Gore.

„Naša zajednička misija ostaje ista – graditi zdravstveni sistem koji će biti na ponos svim građanima, a ljekarima omogućiti uslove dostojne njihove profesije“, naveo je Šimun, ističući da Ministarstvo zdravlja ostaje pouzdan partner Ljekarske komore na putu ka zdravijoj, pravednijoj i efikasnijoj zdravstvenoj zaštiti za sve građane.

