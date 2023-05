CeMI: Akreditovanim posmatračima odobriti uvid u potpise podrške izbornim listama

Podgorica, (MINA) – Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) pozvao je Državnu izbornu komisiju (DIK) da, u susret predstojećim parlamentarnim izborima, donese odluku kojom će se akreditovanim posmatračima izbornog procesa odobriti uvid u potpise podrške izbornim listama.

Vladimir Simonović iz CeMI-ja je kazao da je, tokom prethodno održanih predsjedničkih izbora, DIK promijenio uobičajenu praksu da akreditovanim posmatračima omogući uvid u potpise podrške kandidatima za predsjednika Crne Gore.

Simonović je u saopštenju podsjetio da je DIK taj stav obrazložio negativnim mišljenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka.

“Koja nije uzela u obzir posebna prava posmatrača tokom izbora, a koja su propisana, ne samo Zakonom o izboru odbornika i poslanika, već i u nekoliko međunarodnih instrumenata, uključujući Kopenhagenski dokument i Smjernice o međunarodno priznatom statusu međunarodnih posmatrača objavljene od Venecijanske komisije“, dodao je Simonović.

On je kazao da se u tim dokumentima navodi da bi izbornim posmatračima trebalo pružiti najširu moguću priliku da učestvuju u procesu posmatranja izbora.

