CEDIS donirao više od 13 hiljada EUR bolnici u Risnu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je, povodom devet godina uspješnog poslovanja, donirao više od 13 hiljada EUR Specijalnoj bolnici za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju „Vaso Ćuković“ u Risnu, saopšteno je iz te kompanije.

Navodi se da CEDIS, već drugu godinu zaredom, svoj rođendan obilježava izdvajanjem novca za donaciju, umjesto organizovanja proslave, ulažući u zajednicu u kojoj posluje.

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Ivanović kazao je da nastavljaju sa podrškom bolnici „Vaso Ćuković“, svjesni njenog značaja za cjelokupno društvo.

„Vjerujemo da će izdvojena sredstva unaprijediti uslove rada zaposlenih i doprinijeti poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga za pacijente“, istakao je Ivanović.

On je naveo da je CEDIS prošle godine, u čast osmogodišnjice, donirao novac različitim institucijama s istim ciljem – stvaranjem boljih uslova za one kojima je pomoć najpotrebnija.

„Ovo je druga godina zaredom da, umjesto proslave, sredstva ulažemo u zdravstvo, vjerujući da će i druge društveno odgovorne kompanije slijediti naš primjer i prepoznati prioritete zajednice“, dodao je Ivanović.

On je naglasio da je ponosan na saradnike i zajedničku odluku da sredstva usmjere na pravu adresu.

Iz CEDIS-a je saopšteno da je, pored donacije, ta kompanija planirala i adaptaciju stare trafostanice sa koje se napaja bolnica „Vaso Ćuković“, sa ciljem obezbjeđivanja pouzdanijeg i kvalitetnijeg snabdijevanja električnom energijom, u vrijednosti oko 30 hiljada EUR.

„Predviđena je zamjena srednjenaponske 10 kV opreme, uključujući srednjenaponski blok, ugradnja novih 10 kV kablovskih veza za transformator, kao i postavljanje jednožilnih kablova i izrada novih kablovskih završnica“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se na niskonaponskoj strani planira ugradnja novih blokova, koji će biti povezani sa postojećim agregatom i transformatorom, čime će se značajno povećati sigurnost i stabilnost elektroenergetskog sistema bolnice.

„U građevinskom smislu, planirano je uređenje trafostanice koje obuhvata i demontažu starog agregata, kako bi objekat u potpunosti ispunjavao tehničke propise i bio pristupačan, bezbjedan i funkcionalan za svakodnevno upravljanje i održavanje“, dodaje se u saopštenju.

Direktor Specijalne bolnice u Risnu Vlado Popović zahvalio je na vrijednoj donaciji.

„Donirana sredstva omogućiće nabavku prijeko potrebne operacione lampe tipa Convelar, što je od posebnog značaja s obzirom na povećanje kapaciteta operacionog bloka“, istakao je Popović.

On je naglasio da su zahvalni CEDIS-u, koji je još jednom prepoznao značaj potreba njihove ustanove.

„CEDIS je kompanija koja kontinuirano ulaže u zdravstvo i, pored naše bolnice, pomaže i druge zdravstvene ustanove, čime potvrđuje status jedne od najznačajnijih društveno odgovornih kompanija u Crnoj Gori“, istakao je Popović.

On je, u lično i ime pacijenata i osoblja, još jednom zahvalio na izdvojenom novcu.

U saopštenju se navodi da CEDIS kontinuirano doprinosi unapređenju zajednice kroz projekte iz različitih oblasti.

„Ova donacija predstavlja samo jednu u nizu, a od početka ove godine, CEDIS je zdravstveni sistem podržao sa više od 40 hiljada EUR“, kaže se u saopštenju.

