CDT: Crna Gora mora da jača otpornost na strane uticaje kroz izbornu reformu

Podgorica, (MINA) – U djelokrugu Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva moraju se naći odbrana izbornog procesa i od dezinformacija stranih uticaja, kao i zaokružen sistem kaznene politike, smatraju u Centru za demokratsku tranziciju (CDT).

Iz te nevladine organizacije (NVO) rekli su da crnogorski zakoni i institucije nemaju mehanizme za prevenciju ili suzbijanje zlonamjernih stranih uticaja.

„Da bi se očuvali principi demokratije i osigurala fer i transparentna vlast, Crna Gora mora da kreira i implementirati sveobuhvatne strategije za otkrivanje, odvraćanje i suprotstavljanje zlonamjernim stranim uticajima“, kaže se u saopštenju.

To, kako se dodaje, uključuje izmjene zakona i uspostavljanje institucionalnih kapaciteta prilagođenih sve većim izazovima koje donosi strano miješanje u demokratske procese.

U CDT-u smatraju da je taj ogroman posao moguće započeti već kroz predstojeću izbornu reformu.

To su, kako se dodaje, glavni zaključci CDT-ove analize “Inostrani uticaji na izborni proces u Crnoj Gori 2016-23. godine”.

Navodi se da su u prvom dijelu analize kroz niz primjera opisana ozbiljnost problema u vezi sa stranim uticajem na izborne procese, dok u drugom, CDT nudi ključne pravce sprovođenja buduće reforme izbornog zakonodavstva po pitanju nedozvoljenih uticaja iz inostranstva.

„CDT smatra da se u djelokrugu Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva moraju naći odbrana izbornog procesa i od dezinformacija stranih uticaja, ali i zaokružen sistem kaznene politike“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Crna Gora mora naći odgovor na savremene izazove, kako bi ispunila međunarodne standarde za demokratske izbore koji propisuju da birači/ce moraju imati slobodu da glasaju bez nepotrebnog uticaja i formiraju mišljenje bez manipulativnog miješanja bilo koje vrste.

„Jačanje institucija od presudne je važnosti za jačanje otpornosti protiv stranog miješanja u izbore i demokratske procese“, ocijenili su iz CDT-a.

Iz te NVO su zato rekli da Državna izborna komisija mora biti profesionalizovana, i sastavljena od članova koji zadovoljavaju strogo postavljene uslove stručnosti i političke nepristrasnosti, ali i ličnog i profesionalnog integriteta.

Takava proces selekcije, kako se dodaje, može pomoći u sprečavanju imenovanja pojedinaca sa vezama sa stranim interesima.

Iz CDT-a su naveli da je kroz izmjene zakona o finansiranju političkih partija potrebno zabraniti finansiranja kandidata i kampanja od strane stranih entiteta i nerezidenata.

„A za pojedince i pravna lica koja jesu državljani ili rezidenti Crne Gore treba propisati zabranu korišćenja finansijskih sredstava porijeklom iz inostranstva za finansiranje izbornih kampanja i aktivnosti“, dodaje se u saopštenju.

Iz CDT-a su rekli da je to potrebno sprovesti uz posebnu pažnju da se ne uvedu neopravdana ograničenja i garantuje zaštita “čuvarima javnosti” i osigura civilnom društvu da koristi inostrane donacije za zagovaranje društvenih promjena.

„Takođe, potrebno je propisati i odvraćajuće sankcije za političke subjekte koji u kampanjama koriste neprijavljeni novac, a koji je često nelegalnog i inostranog porijekla“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, zbog ranije registrovanog direktnog plaćanja medijskog sadržaja iz inostranstva treba razmisliti o uvođenju izričite zabrane izbornog digitalnog oglašavanja, kao i o zabrani prodaje medijskog reklamnog prostora stranim pojedincima i entitetima za izborne kampanje.

„Potrebno je razmotriti ograničavanje ili zabranu potrošnje za plaćeno političko oglašavanje na medijskim servisima koji nijesu domaći, te im se ne može efikasno nametnuti poštovanje crnogorskog zakonodavstva“, kaže se u saopštenju.

U CDT-u smatraju da je potrebno i proširiti nadležnosti Agencije za elektronske medije u pravcu kvalitetnije regulacije izbornog procesa i sprečavanja zlonamjernih medijskih uticaja iz inostranstva.

Oni su naveli da Crna Gora treba da razmotri da li i kako ograničiti i kažnjavati lažne informacije u izbornim procesima.

„Glavni izazov je definisati šta tačno predstavlja “laž” u političkom govoru, koji često sadrži jake retoričke elemente i pretjerivanja“, kaže se u saopštenju CDT-a.

Iz te NVO su rekli da je važno da se ti standardi usklade sa međunarodnim standardima slobode izražavanja.

