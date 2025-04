Carina zaplijenila robu vrijednu preko 30 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave carina i Uprave policije spriječili su pokušaj krijumčarenja akciznih proizvoda i raznih vrsta alata u vrijednosti od preko 30 hiljada EUR.

Kako je saopšteno iz Uprave carina, na graničnom prelazu Vraćenovići, prilikom ulaska u Crnu Goru, zaustavljena su dva teretna vozila crnogorskih registarskih oznaka, kojima su upravljali crnogorski državljani R.G i M.B.

»Pored uredno prijavljene robe, službenici Uprave carina su otkrili i veliku količinu neprijavljene robe koju su te osobe pokušale da prokrijumčare preko carinske linije«, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave carina su rekli da se među zaplijenjenim predmetima nalaze jaka alkoholna pića, gazirani sokovi i razni alati.

Oni su naveli da su te oosbe predata na dalje postupanje službenicima Uprave policije i da će protiv njih biti podnijete krivične prijave.

»Uprava carina i Uprava policije nastavljaju s koordinisanim djelovanjem u cilju suzbijanja svih vidova sive ekonomije i zaštite ekonomskih interesa države«, kaže se u saopštenju.

