Čarapić: Opozicija srušila mogućnost zajedničkog dogovora

Podgorica, (MINA) – Opozicija je, odbijanjem sporazuma o previzalaženju blokade Skupštine koji je ponudila parlamentarna većina, srušila mogućnost da danas dođe do zajedničkog dogovora, kazali su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz opozicije su ranije saopštili da sporazum koji je predložila vlast ne donosi nikakve nove elemente u odnosu na ranije iznijete stavove, što znači da njihova namjera nije dijalog i kompromis, već uslovljavanje.

Šef Kluba poslanika PES-a Vasilije Čarapić rekao je da je opozicija odbila predlog da zajednički usaglase inicijativu prema Venecijanskoj komisiji, sa zahtjevom za dobijanje mišljenje povodom dileme da li je prekršen Ustav u vezi sa penzionisanjem sudije Ustavnog suda Dragane Đuranović.

„Takođe, u međuvremenu je i Vlada kao znak dobre volje za dijalogom, a na predlog opozicije sa prethodnog Kolegijuma, promijenila zaključak o održavanju sjednice Skupštine opštine Budva“, naveo je Čarapić u saopštenju.

On je kazao da su, umjesto da to bude korak ka usaglašavanju stavova, bez obrazloženja dobili javno saopštenje opozicije da im je sporazum parlamentarne većine neprihvatljiv.

„Danas nijesmo dobili nikakav konkretan predlog, niti odgovor opozicije i potpuno je jasno da se parlamentarna manjina opredijelila samo za prolongiranje usvajanja budžeta i blokadu“, rekao je Čarapić.

On je poručio da su, nakon usvajanja budžeta, vrata opoziciji za nastavak dijaloga otvorena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS