Čarapić: Onima koji potežu identitetska pitanja ne treba više davati povjerenje

Podgorica, (MINA) – Potezanje pitanja dvojnog državljanstva i srpskog jezika pred izbore u Nikšiću pokazatelj je nedostatka svijesti za realne potrebe građana i obilje neznanja kako se radi posao u opštem interesu, ocijenio je poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić .

“Prosto – nemaju plan za Nikšić, pa im stoga i ne treba više davati povjerenje”, naveo je Čarapić na mreži X.

Predsjednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kazao je u intervjuu Politici da niko ne može osporiti pravo najbrojnijoj jezičkoj zajednici u državi da se izbori za status koji joj pripada, i naglasio da srpski jezik ne može Ustavom biti tretiran kao jezik drugog reda.

Mandić je rekao i da “poenta” njegove inicijative u vezi sa dvojnim državljanstvom nije izborni inženjering, već da “ponudimo ljudima koji svoje korijene imaju u Crnoj Gori, čije su porodice, kuće, zemlja, grobovi u njoj, da dobiju pravo da se vrate i svoju budućnost vežu za svoj rodni kraj”.

