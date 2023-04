Čarapić: Nije sporno da gradonačelnik treba da bude iz PES-a

Podgorica, (MINA) – Pregovori partija koje će formirati novu vlast u Glavnom gradu mogli bi biti nastavljeni sjutra, kazao je funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić i ocijenio da među konstituentima buduće vlasti nije sporno da gradonačelnik treba da bude iz redova PES-a.

Čarapić je agenciji MINA rekao da bi sjednica Predsjedništva PES-a, na kojoj će odlučiti ko je kandidat za gradonačelnika, trebalo da bude održana do petka.

On je kazao da očekuje da pregovori partija koje čine novu lokalnu vlast u Glavnom gradu budu nastavljeni već sjutra kako bi do konstitutivne sjednice lokalnog parlamenta 12. aprila, odnosno sjednice za izbor rukovodstava buduće gradske uprave, imali postignute sve dogovore.

Upitan da prokomentariše raniju izjavu šefa Poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović da je logično da neko od nosilaca izbornih lista bude kandidat za gradonačelnika Podgorice, ali da je to stvar pregovaračkih timova, Čarapić je rekao da je najbolje pitati Demokrate šta je njihov konačan stav.

„Iz mojih informacija i komunikacije koju imam to ide ka tome da je među svim konstituentima buduće vlasti nesporno da naredni kandidat treba da bude iz redova PES-a“, naveo je Čarapić.

Odgovarajući na pitanje da li je potpredsjednica PES-a Olivera Injac kandidatkinja za gradonačelnicu Podgoricu, Čarapić je rekao da misli da to treba odlučiti na sjednici Predsjedništva i u konsultaciji sa Odborom Glavnog grada te partije.

„Injac je bila druga na izbornoj listi, potpredsjednica je naše stranke i uživa veliki politički uticaj unutar naše stranke, a i van toga. U tom pogledu ona je dobar kandidat“, kazao je Čarapić.

On je dodao da izborna lista PES-a sadrži veliki broj ljudi koji bi mogli adekvatno da se nose sa tim izazovom i tom pozicijom.

„Ali bez tih unutarpartijskih konsultacija, koje još nijesmo obavili, ne bih da licitiram bilo kojim imenom“, kazao je Čarapić.

Upitan da li će nositeljka liste Demokratskog fronta na lokalnim izborima Jelena Borovinić Bojović biti predsjednica lokalnog parlamenta, on je naveo da je to izvjesno shodno ostvarenom rezultatu i demokratskoj praksi.

„Po toj izbornoj matematici, to mjesto pripada Borovinić Bojović“, dodao je Čarapić.

