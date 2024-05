Bundestag želi da Crna Gora postane dio EU

Podgorica, (MINA) – Bundestag pruža punu podršku Crnoj Gori da bude prva sljedeća članica Evropske unije (EU), poručeno je sa sastanka premijera Milojka Spajića i predsjednika Odbora za vanjsku politiku njemačkog parlamenta Mihaela Rota.

Iz kabineta Spajića saopštili su da je u razgovoru ocijenjeno da je aktuelna Vlada ubrzala integracioni proces, tako da je Crna Gora postala uspješna evropska priča i u tom kontekstu uzor kako se sprovođenje reformi isplati, jer donosi direktne benefite građanima.

Spajić je istakao da je potpuni prioritet za Vladu ispunjavanje uslova za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila.

„Bilo je riječi i o situaciji u regionu, a naglašen je napor Crne Gore da promoviše važnost dobrih odnosa na putu ka EU“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je konstatovano da je proces proširenja najlakši, ali i najizazovniji način da se dođe do mirnog i prosperitetnog Zapadnog Balkana.

„Zaključeno je da su jačanje vladavine prava, nezavisnost pravosuđa i medijske slobode ključne za završetak integracija“, rekli su iz Spajićevog kabineta.

Rot je, kako se navodi, u razgovoru apostrofirao važnost potpune usklađenosti Crne Gore sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, kao potvrde pravog partnerstva i želje Crne Gore da postane dio Unije.

“Razgovaralo se i o važnosti ekonomske integracije i u tom smislu ocijenjeno je da Crna Gora ima potencijal za brz ekonomski razvoj, kako bi u najskorijem roku dostigla nivo pojedinih zemalja EU”, kaže se u saopštenju.

