Bulatović na čelu Uprave za nekretnine

Podgorica, (MINA) – Vlada je imenovala pravnika Marka Bulatovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za nekretnine.

Kako je saopšteno iz Vlade, odluka o imenovanju Bulatovića donijeta je na telefonskoj sjednici održanoj u ponedjeljak.

Njega je na tu funkciju predložio ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović.

Bulatović je rođen 1985. godine u Kotoru, Pravni fakultet završio je u Podgorici 2008. godine, a 2012. je stekao zvanje magistra pravnih nauka.

U obrazloženju Odovića se navodi da Bulatović posjeduje radno iskustvo sa visokim obrazovanjem u trajanju od preko 15 godina.

On je od 2008. do 2010. godine radio u advokatskoj kancelariji „Aleksandar Đurišić“ u Podgorici, a od 2011. do sada bio je angažovan na poslovima u područnim jedinicima Uprave za nekretnine u Tivtu, Budvi, Podgorici i Danilovgradu.

“U toku rada iskazao je visok stepen profesionalizma i stručnosti, pri čemu je ostvario značajne rezultate”, navodi se u obrazloženju.

Vlada je početkom godine ukinulu Upravu za katastar i državnu imovinu i uspostavila odvojene uprave.

Na jednoj od prethodnih sjednica za v.d. direktora Uprave za državnu imovinu imenovala je Koču Đurišića.

