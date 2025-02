Bulajić: Stomatološka komora odustaje od generalnog štrajka do daljnjeg

Podgorica, (MINA) – Stomatološka komora Crne Gore do daljnjeg je odustala od generalnog štrajka, kazala je predsjednica Skupštine Komore Jelena Bulajić.

Kako je navela, to su odlučili nakon pregovora koji su održani krajem prošle sedmice sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO).

„Ovogodišnji budžet, kako nam je saopšteno, ostaje isti jer ga je Skupština Crne Gore već usvojila i iznosi 5,6 miliona EUR, ali će se uslovi raspodjele mijenjati. Ti uslovi, za razliku od dosadašnjih, sada će biti racionalno i pravično utemeljeni“, kazala je Bulajić.

Prema njenim riječima, kao jasan dokaz dobre namjere za dugoročno rješenje problema u sferi stomatologije, Ministarstvo zdravlja i FZO su iskazali spremnost da, zajedno sa Komorom, učestvuju u pregovorima koji će, kako se nadaju, uslijediti sa Ministarstvom finansija.

Bulajić je kazala da su, cijeneći podršku donosilaca odluka u zdravstvu, kao Skupština Stomatološke komore, odlučili da do daljnjeg ne stupaju u generalni štrajk.

„Ali ga ni ne isključujemo u slučaju da u Ministarstvu finansija ne nađemo sagovornika koji je spreman makar da bude informisan o posljedicama po javno zdravlje koje imaju odluke koje se donose u toj važnoj instituciji u ime građana Crne Gore“, naglasila je Bulajić.

Kako je navela, njihova trenutna pozicija i odluka da za sada odustanu od generalnog štrajka je gest dobre volje, a istom fer odnosu se nadaju i sa strane Ministarstva finansija.

„Za pacijente to znači da su im u privatnim ambulantama koje imaju ugovore sa FZO, vrata ponovo širom otvorena. O eventualnim novim odlukama Skupštine komore od značaja za javnost, izvijestićemo blagovremeno“, kazala je Bulajić.

