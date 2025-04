Bulajić: FZO da saopšti koliko je ordinacija zaključilo ugovore

Podgorica, (MINA) – Stomatološka komora Crne Gore pozvala je direktora Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) Vuka Kadića da javno saopšti precizan broj ordinacija koje su zaključile ugovore pod uslovima koji su, kako je saopšteno, uvredljivi i za početnike u struci.

Iz FZO su ranije kazali da ključni zahtjevi koje je dostavila Stomatološka komora zavise od odluka ministarstava finansija i zdravlja i dodali da je značajan broj stomatoloških ordinacija već zaključio ugovore sa Fondom.

Predsjednica Stomatološke komore Crne Gore Jelena Bulajić pozvala je FZO da pripremi nove ugovore.

„Stomatološka komora poziva Kadića da javno saopšti precizan broj ordinacija koje su, kako je rekao, zaključile ugovore sa FZO pod uslovima koji su uvredljivi za početnike u struci, a kamoli za profesionalce sa višegodišnjim, a često i višedecenijskim stažom“, navodi se u reagovanju.

Bulajić je rekla da će, ukoliko Kadić ne odgovori jasno na to pitanje, to smatrati pokušajem da sa pozicije koju obavlja izazove razdor u stomatološkoj struci.

Kako je kazala, nejasne i uvijene poruke ne doprinose razumijevanju i rješavanju problema, već naprotiv.

„Istovremeno podsjećamo na konkretne primjere o tome koliko se FZO „odgovorno i savjesno“ odnosi prema građanima Crne Gore“, kaže se u reagovanju.

Bulajić je rekla da se u Zeti, koja ima 17 hiljada stanovnika, o dentalnom zdravlju građana brine jedan doktor stomatologije.

„Ne samo da je jedan stomatolog zadužen za 17 hiljada građana, već se od njega traži i pripravnost koja po zakonu može da traje deset dana. Šta ćemo sa ostalih 20 dana? Ko će tada da liječi građane u hitnim situacijama“, navela je Bulajić.

FZO, kako je kazala, doktorima stomatologije nudi tri EUR refundacije za ekstrakciju zuba.

„Da li su se kolege školovale da bi njihovo znanje neko sveo na nivo pola kilograma jagoda? To nećemo dozvoliti“, navela je Bulajić.

Ona je rekla da su to samo tri od niza primjera koji proističu iz predloženih ugovora FZO, a kojima se, kako je ocijenila, ljekari vrijeđaju, a javnost dovodi u zabludu o dostupnoj i besplatnoj stomatološkoj zaštiti koju obezbjeđuje država.

„Doktori stomatologije koji su, odlukom na državnom nivou, prije 17 godina bukvalno ostavljeni bez posla, ne mogu preko svoje grbače, na osnovu mizernih naknada, da rade da bi FZO mogao da priča da su građanima obezbijedili „dostupnu“ i „besplatnu“ zdravstvenu zaštitu“, navodi se u reagovanju.

Bulajić je rekla da žale što je Kadić bio „iznenađen“ protestom Stomatološke komore.

„Sigurni smo da je i laička javnost najmanje mjesec i po unazad upoznata da Stomatološka komora neće podržati potpisivanje istih ugovora koji su bili na snazi donedavno“, dodala je Bulajić.

Ona je kazala da upravo Kadić, iako je to bio dogovor, komori nikad nije dostavio nacrt novih ugovora, koji je trebalo da budu bazirani na izmijenjenim uslovima s kojima su se usaglasile sve strane, uključujući FZO.

„Na to smo, kako Kadić sam zna, čekali četiri sedmice, a pošto smo umjesto odgovora dovedeni pred svršen čin tako što je FZO ordinacijama dostavio iste, prepisane ugovore i prateće uslove protiv kojih smo se borili, pojavili smo se ispred te institucije u nadi da će nas jednom čuti, ako do sad zaista nijesu“, navela je Bulajić.

Ovo je, kako je dodala, još jedna prilika da pozovu FZO da povuče ugovore koje trenutno nudi i da pripremi nove koje su već usaglasili.

„Podsjećamo da tražimo i da, uz redovne kontrole naših ordinacija koje sprovodi FZO, njih dodatno uvede i Ministarstvo zdravlja, ali i svaka druga ovlašćena ustanova“, navodi se u reagovanju.

