Bugarska prepoznaje napore Crne Gore na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Bugarska prepoznaje i vrjednuje napore Crne Gore prema članstvu u Evropskoj uniji (EU) i nastaviće snažno da podržava evropski put Crne Gore, rekao je premijer Bugarske Rosen Željaskov.

On je to kazao u razgovoru sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, koji je u zvaničnoj posjeti Bugarskoj.

Milatović je, na društvenoj mreži X, rekao da je sa Željaskovim razgovarao o podršci Bugarske crnogorskom evropskom putu, saradnji u okviru NATO-a, kao i o mogućnostima za unapređenje ukupnih bilateralnih odnosa.

“Željaskov je kazao da Bugarska prepoznaje i vrjednuje napore Crne Gore na EU putu i da je najnapredniji kandidat za članstvo i da će Bugarska nastaviti snažno da podržava našu državu na tom putu”, naveo je Milatović.

On je rekao da je u razgovoru prepoznat značajan potencijal za jačanje ekonomske saradnje, posebno u oblastima turizma i investicija.

Prema riječima Milatovića, privredne komore Crne Gore i Bugarske uskoro će potpisati Sporazum o saradnji, što će predstavljati čvrst temelj za dalji razvoj poslovnih veza.

“Poseban fokus smo stavili na unapređenje avio povezanosti između dvije države, posebno tokom ljetnje turističke sezone, što bi dodatno olakšalo poslovnu i turističku razmjenu”, kazao je Milatović.

On je dodao da se sa Željeskovim saglasio i da je potrebno intenzivirati saradnju u narednom periodu, kako na polju ekonomije, tako i u oblasti obrazovanja, nauke i sporta.

“Sporazumi koji će uskoro biti potpisani u oblasti sporta i naučno- tehnološke razmjene između ministarstava i vlada Bugarske i Crne Gore dobar su korak ka unapređenju saradnje”, naveo je Milatović.

Kako je istakao, on i Željeskov su u domenu odbrane prepoznali prostor za školovanje i obuku crnogorskih vojnika na bugarskim akademijama, što bi dodatno ojačalo saradnju u okviru NATO-a.

