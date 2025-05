Budućnost nastavila dominaciju

Podgorica, (MINA) – Rukometašice OTP Group Budućnost pobjednice su Kupa Crne Gore.

Izabranice Bojane Popović savladale su danas u Bemaks areni, u finalnom meču, Levaleu 2010 rezultatom 35:16.

To je podgoričkom timu 19. trofej pobjednika Kupa Crne Gore, a kada se računaju i trofeji osvojeni u periodu postojanja SFRJ, Jugoslavije i Državne zajednice Srbija i Crna Gora, najboljem crnogorskom klubu to je 30. trofej osvajača Kupa.

Trofej kapitenki OTP Group Budućnost Ivoni Pavićević uručio je predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore Petar Kapisoda.

Najbolji crnogorski tim od starta je krenuo silovito, pa je u 12. minutu vodio 8:0, nakon što je pogodila Dunja Radević.

Levalea 2010 je prvi gol postigla na isteku 12. minuta, pa je do kraja meča jedina dilema bila konačna razlika.

Najefikasnije u pobjedničkom timu bile su Dunja Radević sa šest, dok su po gol manje postigle Jelena Vukčević i Maša Kuzmanović.

U ekipi Levalea 2010 najbolja je bila Andrea Dragnić koja je šest puta zatresla mrežu rivala.

