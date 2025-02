BS: Procesuirati i adekvatno osuditi nalogodavce ratnih zločina

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) zahtijeva da svi nalogodavci ratnih zločina budu procesuirani i adekvatno osuđeni, jer su istina i pravda jedini načini suočavanja društva sa prošlošću, poručili su iz te partije.

Iz BS-a su, u saopštenju povodom 32 godine od zločina u Štrpcima, naveli da svaki 27. februar podsjeća na to da suštinska demokratizacija društva još nije zaživjela u Crnoj Gori.

Oni su podsjetili da se danas navršava 32 godine od nemilog zločina u Štrpcima, u kojem je oteto i u smrt odvedeno 19 putnika bošnjačke nacionalnosti, iz voza 671, koji se kretao na relaciji Beograd – Bar.

“Oteti i ubijeni putnici su bili većinom iz Prijepolja, Priboja, Beograda, Bijelog Polja i Podgorice”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, koliko god godina da prolazi od tog zločina, ostaje upamćena činjenica da su putnici na stanici Štrpci zauvijek završili svoje putovanje samo zbog onoga što im je pisalo u dokumentima i samo zbog toga što su bili bošnjačke nacionalnosti.

“U tom smislu, zahtijevamo da svi nalogodavci ovakvih događaja budu procesuirani i adekvatno osuđeni, jer je jedini načini suočavanja jednog društva sa pravom slikom svega onog što se dešavalo u prošlosti, istina i pravda za sve”, poručili su iz BS-a.

Iz te partije su rekli da, osim toga, osjećaju i moralnu odgovornost prema porodicama žrtava.

“Jer i za njih, u tom teškom iskušenju, zadovoljenje pravde može biti jedini tračak nade za bolji i pravedniji život”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS