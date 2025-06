Brže ceste i bolji prilazi GP u zajedničkom fokusu Crne Gore i Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Proširivanje pristupnih puteva ispred graničnih prelaza (GP) između Crne Gore i Hrvatske zajednički je interes obje države, a cilj je ubrzanje protoka saobraćaja i smanjenje gužvi, posebno tokom ljetnjih mjeseci.

To je jedan od zaključaka radnog sastanka direktora Monteputa i Uprave za saobraćaj Milana Ljiljanića i Radomira Vuksanovića sa kolegama iz Hrvatske, održanog u Opštini Konavle.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Uprave za saobraćaj, dogovoreno da obje zemlje do kraja godine raspišu tendere za izradu tehničke dokumentacije za proširivanje pristupnih puteva, čime bi se stvorila osnova za početak konkretnih radova na terenu.

Navodi se da je sastanku prethodio obilazak GP Karasovići i da je inicijativa potekla od strane Hrvatskih cesta.

“Učesnici su istakli da je neophodno zajedničko djelovanje kada je riječ o unapređenju infrastrukture koja direktno utiče na efikasnost saobraćaja između dvije zemlje”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave za saobraćaj su rekli da je, pored tema vezanih za pristupne puteve, bilo riječi i o usaglašavanju koridora budućih autoputeva i brzih cesta koje će povezivati Crnu Goru i Hrvatsku.

“Ti planovi uključuju i saradnju u pogledu izrade projektne dokumentacije, kao i raspisivanje tendera za izgradnju novih puteva”, kaže se u saopštenju.

Ljiljanić je rekao da su se usvajanjem Prostornog plana Crne Gore stvorili uslovi za intenzivan rad na izgradnji autoputeva i brzih cesta, uz posebnu pažnju na očuvanje prostora Bokokotorskog zaliva.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir, naveo je da je za obje zemlje važno da usklade planove izgradnje putne infrastrukture, pripreme projektnu dokumentaciju i definišu rokove za realizaciju ključnih dionica.

Vuksanović je istakao da se Crna Gora suočava sa sve većim intenzitetom saobraćaja i da je unapređenje putne infrastrukture prioritet.

„Naš cilj je da stvorimo sigurnu i savremenu saobraćajnu mrežu. Pored izgradnje novih puteva, posebnu pažnju posvećujemo rekonstrukciji postojećih”, poručio je Vuksanović.

Prema njegovim riječima, saradnja sa Hrvatskom u tim projektima od regionalnog je značaja.

Iz Uprave za saobraćaj su naveli da je zaključeno da postoji visok stepen spremnosti za nastavak saradnje i da će institucije obje zemlje nastaviti da rade na jačanju infrastrukture koja povezuje Crnu Goru i Hrvatsku, ali i cijeli region.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS