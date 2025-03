Brojni ispadi na elektromreži zbog nevremena na sjeveru

Podgorica, (MINA) – Nevrijeme koje je pogodilo sjever Crne Gore dovelo je do brojnih ispada na 10kV i niskonaponskoj elektrodistributivnoj mreži, saopštio je Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS).

Iz CEDIS-a su rekli da su ekipe na terenu i da ulažu maksimalne napore da otklone probleme i ponovo uspostave napajanje.

“Ali olujni vjetar i pad stabala na dalekovode otežavaju rad i uzrokuju nove prekide”, navodi se u objavi CEDIS-a na Fejsbuku /Facebook/.

Kako se ističe, najveći problemi su u opštinama Rožaje, Berane, Pljevlja i Nikšić.

“Takođe na Cetinju su prisutni problemi na izvodu “Pobjeda””, dodali su iz CEDIS-a.

